8 marzo, tutto il palinsesto del Gruppo 24 Ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Per l'8 marzo, giornata internazionale della donna, il Gruppo 24 ORE, primo gruppo editoriale italiano certificato per la Parità di Genere da Bureau Veritas, conferma la sua attenzione al tema della Parità di Genere e alla promozione dell'inclusività con una serie di iniziative crossmediali focalizzate su donne e lavoro che proseguono nel solco dei contenuti proposti durante tutto l'anno dal blog multifirma “Alley Oop – l'altra metà del Sole”, a cui si affianca la newsletter settimanale “Alleyweek – notizie per fare la differenza”, dai diversi convegni dedicati di 24 ORE Eventi e dagli appuntamenti settimanali su Radio 24 di “Nessuna è perfetta”, il programma di Maria Latella in onda la domenica e dedicato alle donne che lavorano.



Quotidiano, online, radio, podcast e libri: un palinsesto fitto di iniziative editoriali pensate per contribuire al dibattito per rompere gli stereotipi e ridurre il gap di genere, a partire dallo speciale che sarà in edicola con Il Sole 24 Ore mercoledì 8 marzo e che sarà dedicato alle scelte delle donne. Gli ultimi dati Istat dicono che i nuovi occupati sono per quasi il 90% uomini. Inoltre le donne che lasciano il lavoro dopo il primo figlio sono sempre una percentuale elevata (1 su 4). Lo Speciale analizzerà le motivazioni alla base di questi dati tracciando, nel contempo, un quadro dei cambiamenti in atto nel contesto lavorativo femminile post pandemia, tra smart working, formazione e start up al femminile. Su ilsole24ore.com sarà disponibile un dossier con contenuti dedicati ed approfondimenti su storie di donne italiane e migranti, che raccontano esperienze, scelte e cambi vita nel post pandemia. Inoltre, l'8 marzo, la video diretta settimanale Morning Call, condotta da Rosalba Reggio ogni mercoledì sul sito e sui social del Sole 24 Ore (dalle 12:30 alle 13:30) dedicata a temi economici, politici, giuridici e sociali, si occuperà di gender gap. Tra gli ospiti, Alessandra Casarico, professoressa di Economia Pubblica presso l’Università Bocconi.



Loading...

Per l'8 marzo Radio 24 presenterà la prima puntata del podcast PROFESSIONIste, realizzato in collaborazione con WFTM Italia (Women in Film, Television & Media Italia), l’associazione che ha tra gli obiettivi la promozione della professionalità femminile nell'industria dell'audiovisivo. Si tratta di un podcast educational, realizzato da giovani con il mentoring di professioniste del settore che affronta il tema delle strade e delle carriere professionali possibili per le donne, raccontando case history con l'obiettivo di trasferire conoscenza alle generazioni più giovani. Il podcast sarà disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.

Sempre a Radio 24 coinvolti anche i programmi, che aprono gli approfondimenti già domenica 5 marzo: a Nessuna è perfetta (in onda alle 11:05) Maria Latella offrirà uno sguardo internazionale, parlando con due donne, una ucraina - musicista di fama internazionale - e una americana - direttrice di Bloomberg a New York – che offriranno un punto di vista femminile su terreni diversi attraverso la passione per il loro lavoro. A Leoni per Agnelli (in onda alle 19.15) andrà in onda invece l'intervista a Sara Potente, direttrice creativa dell'etichetta discografica Numero Uno, che con Manuel Agnelli, artista e conduttore del programma, parlerà del ruolo delle donne nell'industria musicale e di maschilismo nel settore, argomento già affrontato in trasmissione con Laura Marzadori, prima violinista dell'Orchestra della Scala (l'intervista integrale è riascoltabile in podcast sul sito di Radio 24).

Per i libri è in edicola dal 4 marzo fresco di stampa il volume Incontri con Donne Straordinarie di Cristiana Allievi: protagoniste di questo libro sono otto donne unite da un filo rosso, quello di un talento radicale. Andrée Ruth Shammah, Tinny Andreatta, Alessandra Galloni, Victoria Cabello, Marta Donà, Deborah Compagnoni, Gianna Nannini, Elisabetta Sgarbi: sono loro le 8 donne il cui sguardo aperto e internazionale sul mondo rimette al centro la cultura, il valore, la lealtà, il sacrificio quotidiano e la coerenza, caratteristiche di un certo modo di vivere e di fare il proprio lavoro. Il libro verrà presentato l'8 marzo ore 18.30 al Teatro Franco Parenti di Milano attraverso un dialogo dell'autrice con la regista Elisa Fuksas e con l'intervento di 4 delle donne straordinarie raccontate dal libro: Andrée Ruth Shammah, Elisabetta Sgarbi, Alessandra Galloni e Marta Donà. (teatrofrancoparenti.it/spettacolo/incontri-con-donne-straordinarie/).La ricca produzione di libri editi dal Sole 24 Ore dedicata al tema donne, lavoro, inclusione e diversità è raccolta per l'occasione in una sezione speciale del sito del Sole 24 Ore, all'indirizzo https://ecommerce.ilsole24ore.com/shopping24/speciali/8-marzo/temi-caldi, e sarà al centro di altre due presentazioni di libri:-a Roma martedì 7 marzo alle ore 18.00 si terrà presso Palazzo Ferrajoli la presentazione del libro “SHE LEADS. La parità di genere nel futuro del lavoro” edito da Il Sole 24 Ore per 4.Manager, associazione bilaterale Confindustria-Federmanager. Interverranno gli autori Andrea Catizone, Stefano Cuzzilla e la curatrice Silvia Pagliuca, insieme alle quattro top manager intervistate nel volume: la CEO del Gruppo 24 ORE Mirja Cartia d'Asero, la CEO di Nokia Italia Giusy Di Foggia, la CFO di Leonardo Alessandra Genco e Marina Migliorato, membro del Cda di Illy. A moderare sarà la giornalista Monica Setta. Il volume indaga le ragioni del gender gap, denunciando le fragilità attuali ed evidenziando le possibili vie migliorative.