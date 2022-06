8xmille alla Chiesa cattolica, la firma della solidarietà

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una firma che non costa nulla, ma che vale molto per tanti. È la firma dei contribuenti che decidono di destinare l’ 8xmille alla Chiesa cattolica. Non è una “tassa in più” ma una quota corrispondente all'8xmille del gettito complessivo dell'Irpef (l'imposta sul reddito delle persone fisiche). Tutti possono firmare, sia coloro che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, sia quelli che sono esonerati. Quest'ultimo è un gruppo che, negli ultimi anni, ha registrato un costante aumento. Su 41 milioni di contribuenti, infatti, sono ben 11 milioni coloro che non sono obbligati a presentare la dichiarazione e che, nella maggior parte dei casi, non esercitano più il diritto di scelta.



Firmare, invece, è molto importante perché è un gesto che permette di contribuire in maniera concreta alla realizzazione degli oltre 8.000 progetti che, ogni anno, diventano realtà, in Italia e nei Paesi più poveri del mondo, secondo tre direttrici fondamentali di spesa: culto e pastorale, sostentamento dei sacerdoti diocesani, carità in Italia e nel Terzo mondo.

Su 1.136.166.332 di euro ripartiti per il 2021, poco più di un terzo (420 milioni) è stato destinato al sostentamento del clero, per garantire una remunerazione dignitosa a tutti i sacerdoti italiani, circa 363 milioni sono stati assegnati alle 226 Diocesi italiane per le attività di culto, pastorale, edilizia di culto e beni culturali e 253 milioni per le iniziative caritative. Il dettaglio degli interventi è descritto sul sito 8xmille.it alla voce “rendiconto”. Scorrendo i dati si può scoprire la gestione degli impieghi che la Chiesa cattolica illustra in piena trasparenza.

“Chi firma è protagonista di un cambiamento, offre sostegno a chi è in difficoltà ed è autore di una scelta solidale, – afferma il responsabile del Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica, Massimo Monzio Compagnoni – frutto di una decisione consapevole, da rinnovare ogni anno.”



Grazie alle firme dei contribuenti la Chiesa cattolica riesce ad offrire aiuto, conforto e sostegno ai più fragili con il supporto di centinaia di volontari, sacerdoti, religiosi e religiose. Così un dormitorio, un condominio solidale, un orto sociale diventano molto di più e si traducono in luoghi di ascolto e condivisione, in mani tese verso altre mani, in occasioni di riscatto.

“La maggior parte delle persone non ha una visione concreta di cosa significhi avere bisogno, mentre, - aggiunge Monzio Compagnoni - chi è in difficoltà necessita di un aiuto immediato. Nell'Italia di oggi credo che, se non ci fosse la Chiesa con la sua rete solidale e il lavoro straordinario svolto da migliaia di volontari, ci sarebbe un vuoto enorme”.



Sono proprio i volontari l'anima delle migliaia di progetti resi possibili grazie al loro impegno e al tempo dedicato al prossimo. Come accade al dormitorio Galgario che, nel centro storico di Bergamo, offre ospitalità e conforto ai più fragili o alla Locanda San Francesco, un condominio solidale nel cuore di Reggio Emilia per persone in difficoltà abitativa, in attesa di riprendere in mano la propria vita.