L'industria cosmetica torna agli eventi in presenza

3' di lettura

Cosmoprof riporta l'industria cosmetica a Bologna per un primo ma fondamentale rilancio delle attività: dal 9 al 13 settembre, OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna, la prima manifestazione in presenza per il settore, permetterà di riallacciare relazioni commerciali e analizzare le trasformazioni che il settore sta affrontando in questo particolare momento storico. OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna risponde alla richiesta da parte di imprenditori e operatori di ricominciare un graduale percorso di normalizzazione e recuperare l'interazione personale con i principali stakeholder, in attesa di poter riprendere le attività commerciali su scala mondiale nel 2022. Ad oggi, sono 14 i paesi rappresentati dagli espositori confermati: Croazia, Germania, Israele, Italia, Lettonia, Pakistan, Polonia, Regno Unito, Romania, Repubblica di San Marino, Spagna, Stati Uniti d'America, Svizzera e Ucraina.



LA MANIFESTAZIONE



OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna riunirà tutti i comparti dell'industria, proponendo un format espositivo più essenziale. La suddivisione di ingressi e aree espositive tra filiera produttiva, canale retail e grande distribuzione/largo consumo da un lato e prodotto professionale dall'altro permetterà di ottimizzare le sinergie di business tra i segmenti produttivi più complementari, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal protocollo nazionale.



Giovedì 9 e venerdì 10 settembre OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna accoglierà i leader della supply chain, con contoterzisti, fornitori di materie prime, di tecnologie per il processo e di soluzioni per il confezionamento interessati a presentare nuove progettualità a indie brands e brand di prodotto finito.



In contemporanea, OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna aprirà al comparto retail, con i brand più attenti alla trasformazione multicanale del mercato, alla commistione tra online e offline, e alle soluzioni più innovative di comunicazione al consumatore.



Il segmento di cosmesi green & organic sarà ospitato all'interno dei padiglioni 25 e 26 in collaborazione con Sana, salone internazionale del biologico e del naturale, da giovedì 9 a domenica 12 settembre.



Il canale professionale si ritroverà a Bologna nelle giornate di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 settembre, con aziende di prodotti e servizi per l'estetica professionale, spa e nail e per il settore acconciatura e attrezzature per saloni.



In programma, inoltre, approfondimenti e tavole rotonde sui temi più attuali per l'evoluzione dell'industria cosmetica e incontri istituzionali con le associazioni del settore per fare il punto sulle difficoltà emerse durante la pandemia.



LA CONCOMITANZA CON SANA E COSMOFARMA



OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna si svolgerà in concomitanza con le manifestazioni SANA, salone internazionale del biologico e del naturale, e COSMOFARMA EXHIBITION, l'evento leader nell'ambito dell'Health Care, del Beauty Care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia, garantendo l'interazione tra gli addetti ai lavori di molteplici canali distributivi.



“La concomitanza delle tre manifestazioni è la conseguenza della radicale trasformazione del mercato che stiamo vivendo: salute, sostenibilità e cura della persona sono categorie sempre più legate tra loro, e anche la tradizionale suddivisione tra un comparto e l'altro oggi non ha più significato”, sottolinea Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. “Siamo di fronte a uno scenario profondamente rinnovato, e dobbiamo essere pronti a sviluppare maggiori sinergie per affrontare il cambiamento”.



“Poco più di due mesi ci separano dall'appuntamento che, a tutti gli effetti, rappresenta per i maggiori player del settore cosmetico il primo vero test verso una ripartenza che auspichiamo essere costante e duratura. A settembre – commenta Renato Ancorotti, Presidente di Cosmetica Italia - torneremo finalmente a rappresentare la forza aciclica di un comparto che, con la sua articolata filiera, continua a risultare strategico per il sistema Paese, contribuendo a trainarne la ripresa”.



LA PRESENZA DI PARTNER DI BUSINESS QUALIFICATI



OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna si avvarrà del supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ITA – Italian Trade Agency, all'interno del piano straordinario di promozione del Made in Italy, che inviteranno a Bologna top buyer e retailer dai principali mercati europei.



“OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna risponde all'esigenza di aziende e operatori di riprendere le attività legate allo sviluppo del business e al networking - dichiara Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof. – Per questo stiamo attivando collaborazioni con associazioni ed enti istituzionali per invitare utenti qualificati e garantire un elevato standard di relazioni commerciali durante l'evento”.



Per informazioni e aggiornamenti, https://www.onbeautybycosmoprof.com/



Loading...