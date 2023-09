9 marzo 2023: Decreto Cutro ed emergenza migranti

Il 9 marzo il Consiglio dei ministri si riunisce a Cutro, comune in provincia di Crotone, nei cui pressi il 26 febbraio era avvenuto un naufragio con la morte di 94 migranti. Viene approvato un decreto legge in materia di immigrazione che tra l'altro inasprisce le pene esistenti per gli scafisti

