9 novembre 1989: la notte che ci fece sentire tutti «berlinesi»

Una delle prime brecce nel muro di Berlino (ANSA)

Ehrman è festeggiato dai colleghi, come se fosse stato lui a “far aprire” il Muro di Berlino! Puntuale, detta all’Ansa la notizia, che però viene tenuta in sospeso dal suo capo alcuni minuti per fare qualche verifica, nel timore di un abbaglio. Così arrivano prima Reuters e Associated Press (anche perché tecnologicamente più evolute). Più tardi il giornalista italiano, recatosi alla stazione ferroviaria di confine della Friedrichstrasse, nel centro di Berlino Est (poco distante dal Checkpoint Charlie), per controllare se la frontiera verso l’Ovest era già stata aperta (lo sarà il 10 novembre mattina) viene riconosciuto da alcuni dei presenti, che lo avevano visto in tv rivolgere la famosa domanda a Schabowski. In un clima di forte emozione, Ehrman viene ringraziato e abbracciato da sconosciuti (e da qualche bella sconosciuta) per aver portato loro fortuna.

Un equivoco del portavoce? Nella Ddr nulla avveniva per caso…

L’apertura del Muro, inaspettata e improvvisa, può essere avvenuta banalmente per errore? Nella concitazione degli eventi Schabowski forse non aveva capito bene le parole sussurrategli di fretta in un corridoio dal suo capo Krenz: non c'era ancora la decisione ufficiale, si trattava solo di un progetto. Theo Waigel, che fu ministro delle Finanze in tre governi guidati dal cancelliere Kohl tra il 1989 e il 1998, in una recente intervista a Paolo Valentino per il «Corriere della Sera», ha spiegato che il clamoroso annuncio del portavoce del Politburo fu probabilmente il frutto di una serie di equivoci e di improvvisazione.

Ma nella Ddr «nulla avveniva per caso, anche quelle che sembravano iniziative spontanee a volte venivano ispirate dall’alto»: lo hanno scritto Lilli Gruber e Paolo Borella in un libro pubblicato nel 2009 per i vent'anni della caduta del Muro Ritorno a Berlino-Il racconto dell'autunno che ha cambiato l'Europa (Rizzoli). Come possiamo leggere a pagina 123, Ehrman (che ha compiuto 90 anni da pochi giorni e ha rievocato l’episodio per l’Ansa) «un'ora prima della conferenza stampa fu chiamato al telefono da Günter Pötschke, direttore dell'Adn (l'agenzia di notizie del regime comunista) e membro del Comitato centrale della Sed; i due si conoscevano da anni, un rapporto di confidenza che permise a Pötschke di consigliare al giornalista italiano di fare proprio quella domanda». Il giornalista dell’Ansa si è sentito libero di raccontare l’episodio nell'aprile 2009, quando lui era in pensione e Pötschke deceduto.

Bisogna sapere che nella Germania comunista c'era un sistema spionistico che controllava tutto e tutti. Gli aspetti più inquietanti della vita a Berlino ai tempi del Muro sono stati ricostruiti nel celebre Le vite degli altri (Oscar 2007 quale miglior film straniero). Qui basta una citazione dal libro di Peter Molloy La vita ai tempi del comunismo (Bruno Mondadori, 2009): «Nell'Unione Sovietica di Stalin si calcola che ci fosse un agente del Kgb ogni 5.800 persone; nel Terzo Reich un agente della Gestapo ogni 2mila cittadini; nella Germania Est, contando i collaboratori occasionali, un informatore della Stasi (la polizia segreta) ogni sei abitanti».

Le famiglie con i bambini sul «ponte delle spie» di Glienicke

Vista dall’Italia in televisione, la cronaca in presa diretta della caduta del Muro di Berlino ha il volto giovane di Lilli Gruber, inviata della Rai per il Tg2. Sui nostri schermi tv, nel weekend, scorrono le immagini dei berlinesi dell'Est mentre attraversano con moglie e figli il ponte di Glienicke (da Potsdam verso Berlino Ovest), che durante la Guerra fredda era noto come “il ponte della spie”, rievocato nel 2015 dall'omonimo film di Steven Spielberg, con Tom Hanks protagonista.