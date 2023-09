La Ruhr, da cuore d’acciaio a polmone verde

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Da cuore d'acciaio a polmone verde. Se la Germania è la locomotiva d'Europa, l'area industriale della Ruhr ha rappresentato per secoli la locomotiva della Germania. Le fondamenta della ricchezza tedesca.

Quasi cinquemila chilometri quadrati di carbone e ferro, lavoro e sudore, lacrime e lusso, con minatori e operai arrivati da tutt'Europa e fusi come l'acciaio nel crogiuolo del miracolo industriale tedesco.

Loading...

Quella della regione della Ruhr rappresenta la più grande opera di riconversione europea di impianti industriali dismessi in musei, teatri, ristoranti, spazi espositivi e centri commerciali (foto Lukas Wiegand).

Tra le miniere più grandi d'Europa e gasometri alti come grattacieli, senza dimenticare le sfarzose ville tutte boiserie ottocentesche di leggendarie dinastie industriali come i Thyssen e i Krupp (questi ultimi raccontati con licenza poetica da Luchino Visconti nella “Caduta degli dei”, con Dirk Bogarde e Helmut Berger).

La seconda vita della Ruhr

Dopo aver resistito a due guerre mondiali, il cuore d'acciaio della Germania è stato liquefatto dalla globalizzazione. Negli anni Settanta e Ottanta le miniere chiudono una dopo l'altra. La produzione si sposta all'estero. La Ruhr si ritrova senza identità.

E' in quegli anni che, un po' per scelta e un po' per caso, avviene la metamorfosi di questa regione più popolosa della Danimarca: l'idea è trasformare il cuore d'acciaio in polmone verde, ma senza cancellare il passato industriale, senza diventare un “non luogo”.