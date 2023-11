Pronto il nuovo lancio della Starship di Elon Mask

Destinazione Marte per il mezzo spaziale più potente mai realizzato

Se tutto andrà bene la via di SpaceX verso Marte sarà spianata: i test successivi porterebbero Starship in orbita lunare, per poi coinvolgere anche gli astronauti. Una conquista possibile, grazie alle tecnologie di Starship: è il mezzo spaziale più potente e il più alto mai costruito dall’uomo (121 metri di altezza; 9mt di diametro; 100-150 tonnellate di capacità di stoccaggio); è composto da razzo e navicella; è completamente riciclabile e riutilizzabile, così da abbattere tempi e costi dei viaggi interplanetari. La sfida è affascinante e il sogno del visionario e controverso imprenditore, sempre più reale.

Gli investimenti della Nasa in Starship

Qualunque cosa accada – successo completo, fallimento totale oppure una via di mezzo – è probabile che si prepari un altro lancio in un futuro non troppo lontano. Al momento SpaceX sta lavorando su più veicoli Starship e prevede di raccogliere informazioni ad ogni volo.

Lo spettacolo è assicurato non solo per i tanti curiosi arrivati a Boca Chica per seguire l’evento in diretta, ma anche per i numerosi investitori che hanno creduto nel successo di Starship. La NASA ha investito circa 4 miliardi di dollari per contribuire a trasformare Starship in un lander lunare che riporterà gli astronauti dell’agenzia spaziale delle missioni Artemis III e Artemis IV vicino al Polo Sud della Luna.

