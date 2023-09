Champions League, la sfida è anche finanziaria: ecco i gironi più ricchi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prima giornata di Champions League 2023-2024, che vedrà impegnate 32 squadre in 8 gironi. Dalla prossima stagione ci saranno delle novità anche sui numeri: la competizione si espanderà fino a includere 36 squadre distribuite in 4 fasi di campionato, ciascuna di 9 squadre. Ogni squadra affronterà 8 avversarie, giocando 4 partite in casa e 4 fuori casa.

L'attenzione oggi è, però, per questa prima tornata di match. Dopo la vittoria ottenuta nella passata stagione, il Manchester City di Pep Guardiola viene considerato il principale candidato alla vittoria finale della Coppa dei Campioni di quest'anno. A seguire Bayern Monaco, Real Madrid, PSG e Barcellona. Poche le chance, invece, attribuite dai bookmakers alle squadre italiane Napoli, Inter, Milan e Lazio.

La competizione finanziaria

C'è, comunque, un'altra competizione più squisitamente finanziaria. E la classifica è stata già stilata dal rapporto SportingPedia, che ha esaminato i valori di mercato di ciascuna squadra partecipante e le rispettive quote del valore totale del gruppo in cui giocherà. Il rapporto ha l'obiettivo di valutare i diversi pesi specifici finanziari dei team in rapporto a ciascun gruppo in termini di valore complessivo e di cercare di individuare le disparità più significative.

La prima evidenza è che le squadre ritenute favorite dai bookmaker sono le stesse che guidano i singoli gironi anche per possenza finanziaria. Manchester City, PSG e Arsenal superano il valore di un miliardo di euro, con il Real Madrid che è poco sotto con i suoi 991 milioni di euro. A seguire il Bayern con 897,1 milioni e il Barcellona a quota 814,3 milioni.

I gironi più ricchi

Nella stagione di Champions League 2023/24 si distinguono i gironi F (guidato dal PSG) e A (guidato dal Bayern), che vantano entrambi un valore di mercato complessivo superiore ai 2 miliardi di euro. In particolare, il gruppo F si è guadagnato il titolo di “Gruppo della Morte”, perché le squadre che ne fanno parte hanno valori di mercato più equilibrati, rispetto anche a quelli del gruppo А.