iPhone 15 Pro Max, la recensione: come va il top di gamma di Apple

iPhone 15 Pro Max è il top di gamma di Apple. Evoluzione del 14 Pro Max, ma una volta preso in mano si trovano due piacevoli avanzamenti. Il primo è che pesa meno. Lo avevamo scritto nella recensione del predecessore, un anno fa: pesava un po’ troppo. Ora scende a 221 grammi dai precedenti 240 grammi. E andando indietro nel tempo: il 13 Pro Max ne pesava 238, il 12 Pro Max 226.

Trattandosi di un modello ingombrante rispetto al Pro, questa differenza può sembrare piccola, ma si nota e non soltanto il primo giorno.

La ragione è legata alla seconda novità, ovvero la presenza del bordo in titanio rispetto all’acciaio dei precessori. Esteticamente è piacevole, ma soprattutto dà una impressione di maggiore solidità nella presa quando lo si tiene in mano. Scivola meno facilmente. Anche se in pochi sceglieranno di utilizzare un oggetto del genere senza cover.

Come usabilità, su questi modelli Pro arriva il tasto azione. Sostituisce il “silenzioso” in alto a sinistra. Che diventa un pulsante a pressione che di default rende il telefono silenzioso, ma può essere impostato a piacere. Può attivare la torcia, il timer, un memo vocale, la fotocamera e molto altro. Può diventare anche un comando rapido per accedere a una applicazione. Ad esempio Shazam, per riconoscere una canzone.

È comodo? Sì, è un ulteriore piccolo avanzamento nell’interazione rapida con il telefono.