Società: fisco, Iva, incentivi e bilanci. Le operazioni di fine anno

Dai nuovi adempimenti come quelli su residenza fiscale e anagrafica all’iscrizione del titolare effettivo nel Registro delle imprese, passando per le normali scadenze e le verifiche da effettuare in vista del debutto del principio contabile Oic 34 sui ricavi.

Nel nuovo focus del Sole 24 Ore, in uscita il 24 novembre al costo di un euro più il prezzo del quotidiano, gli esperti fanno il punto sulle operazioni di fine anno per le società. Spazio ai passi necessari per non perdere le agevolazioni fiscali, come quelle per gli investimenti 4.0, gli impatriati, la superdeduzione del costo delle nuove assunzioni e la deducibilità dei compensi agli amministratori.

Non solo: non mancheranno approfondimenti dedicati a operazioni normali come la valutazione delle rimanenze, delle perdite su crediti, del transfer pricing e della data di decorrenza di operazioni straordinarie come scissioni e fusioni. Da effettuare tenendo in considerazione il contesto economico e normativo attuale.