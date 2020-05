Consumi, allarme Confcommercio: -47,6% ad aprile, Pil a -16% Le perdite si concentrano nei settori del turismo e dell'intrattenimento ma toccano anche la mobilità e l'abbigliamento di Vittorio Nuti

Consumi a passo di gambero per Confcommercio, che stima un arretramento ad aprile del 44,6% sullo stesso mese del 2019 dopo la già drammatica flessione registrata a marzo (-30,1%) in base all'Indicatore dei Consumi Confcommerci o (ICC). Il “completo lockdown” del mese scorso “ha avuto conseguenze che il sistema economico italiano non ha mai sperimentato dopo la seconda guerra mondiale”, spiega una nota che accompagna l’approfondimento di analisi economica “Congiuntura Confcommercio”, diffuso nel giorno della riapertura di circa 800mila imprese in tutti i settori.

Colpito il tempo libero e la socialità

Tranne pochissimi segmenti “che sono riusciti a registrare un segno positivo” - tra cui quello alimentare, delle comunicazioni e dell’energia - per molti altri, “soprattutto quelli legati alle attività complementari alla fruizione del tempo libero”, la domanda “è stata praticamente nulla”. “Cifre quasi inverosimili, da “errore nel foglio excel”, sotttolinea l’Ufficio studi di Confcommercio, che “testimoniano gli effetti derivanti dalla sospensione, non solo di gran parte delle attività produttive, ma anche di quelle sociali e relazionali dirette”. Le perdite si concentrano infatti nei settori del turismo e dell'intrattenimento, “che sono anche quelli più soggetti a forme di distanziamento e rigidi protocolli di sicurezza”, ma toccano anche la mobilità e l'abbigliamento.

Pil a -16% nonostante il rimbalzo congiunturale

La ripartenza di gran parte delle attività economiche a partire dal 18 maggio, rileva ancora l’Uffico studi, non attenueranno i “dolorosi effetti su reddito e ricchezza” del prolungato blocco causato dal coronavirus che “si protrarranno ben oltre l'anno in corso”. E il rimbalzo congiunturale del 10,5% del Pil stimato da Concommercio per maggio “appare modesto se confrontato alle cadute di marzo ed aprile e, nel confronto annuo, la riduzione è ancora del 16%” rispetto allo stesso mese del 2019. Anche il recupero atteso da giugno in poi nonpotrà cambiare la “rappresentazione statistica” di una “realtà fragile e profondamente deteriorata”, in cui l'”eccesso di burocrazia” ha sicuramente giocato un ruolo rilevante.

