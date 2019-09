Un week end al gusto di pistacchio a Bronte I luoghi dove assaporare la leccornia nella cittadina del catanese di Maria Teresa Manuelli

1' di lettura

Per un’immersione totale nel pistacchio una passeggiata per Bronte è l’ideale. Da non perdere l’arancino al pistacchio del Bar Il Tartufo (viale Cavalieri di Vittorio Veneto, 28), i ravioli del Pastificio Il Mattarello (viale Cavalieri Vittorio Veneto, 70), la Salsiccia al Pistacchio di Sicula Carni (via Simeto 30), l’immancabile cannolo al pistacchio del Galaxy Bar (via Duca d’Aosta 28), senza dimenticare il classico gelato al pistacchio di Evergreen (viale John Kennedy, zona artigianale) realizzato con i pistacchi dei 10 ettari di proprietà dell’azienda.

Tutte queste specialità si potranno assaporare anche nei week end del 27-29 settembre e del 4-6 ottobre 2019 durante la 30a Expo del Pistacchio di Bronte.