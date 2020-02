I concorrenti

Il segmento C corre alla ricerca dei powertrain elettrificati

Seat crede nel segmento C e nella quarta generazione di Leon ha investito 1,1 miliardi di euro al fine di proporre un modello che disponesse delle ultime tecnologie hi-tech e propulsive. Nel mercato italiano la nuova nata del marchio spagnolo dovrà vedersela con modelli già affermati, come Vw Golf, con la quale condivide il pianale Mqb Evo, Peugeot 308 che a breve dovrebbe essere presentata e ci aspettiamo anche con powertrain elettrificati. Va da sé che, nonostante l’appeal del segmento che in Italia nel 2019 ha registrato 658.686 unità per una quota di mercato del 34,2%, sono necessarie proposte di powertrain elettrificati. Infatti, secondo uno studio del Boston Consulting Group il numero di veicoli elettrificati sta aumentano più del previsto ed entro il 2025 le auto a batteria rappresenteranno un terzo del totale globale. (Gi. Pag.)