A un anno dal Covid l’industria emiliana riparte

Riparte l’industria emiliana, dopo un intero anno a fare i conti con gli effetti della pandemia, e prevede una crescita del 7% quest’anno, dopo il -11% del 2020. Al traino di macchine automatiche, biomedicale, ceramica, i distretti chiave del tessuto produttivo tra Modena, Bologna e Ferrara rappresentato da Confindustria Emilia. Che ha appena presentato i risultati del quinto Osservatorio sull’impatto del Covid-19 per le imprese (l’indagine dà voce a 713 aziende associate, per l’84% manifatturiere, che rappresentano quasi 55mila addetti e 23 miliardi di euro di fatturato): i dati confermano un miglioramento del quadro rispetto al primo questionario distribuito a marzo 2020, quando il 94% del campione prevedeva un 2020 in calo (a consuntivo la percentuale scende al 63%) e quando quattro imprenditori su cinque segnalavano pesanti flessioni degli ordini (quota scesa ora al 35%).

La nuova ondata emergenziale di inizio anno porta però gli industriali della via Emilia a prevedere un maggior ricorso ad ammortizzatori sociali (il 28% utilizzerà a Cig da qui a giugno) e a smart working (il 56% delle aziende) «Abbiamo settori che sono molto a rischio e che è importante continuare a sostenere, ma ce ne sono altri che devono ritrovare una pseudo-normalità e devono avere più autonomia anche sul fronte dei licenziamenti», spiega il presidente di Confindustria Emilia Valter Caiumi presentando l’Osservatorio.

A circa un anno dal blocco dei licenziamenti, «è arrivato il momento di cominciare a gestire qualche eccezione – aggiunge – il momento è difficile per tutti ma si deve iniziare a ragionare di un’apertura progressiva a pseudo-autonomie le imprese. La logica del “tutto chiuso o tutto aperto” credo che non funzioni in nessuna materia». La pandemia ha dato anche una spinta al commercio digitale: il 21,7% delle imprese, in particolare nel settore moda e farmaceutica ha investito per sviluppare o potenziare le piattaforme e-commerce. Sul fronte sicurezza, «il modello organizzativo ha tenuto – rivendica Caiumi – e le imprese non vengono più vissute come luoghi a rischio contagio bensì come strutture dove si lavora in sicurezza». Il 37% del campione ha infatti effettuato campagne di screening sui lavoratori con percentuali di adesione molto alti (73%) e non senza costi per le casse aziendali: i test sui contagi Covid hanno inciso per il 5% sulle spese per il personale.