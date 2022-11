A Bali riparte anche il dialogo finanziario tra Cina e Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il G-20 di Bali compie un altro miracolo: dopo mesi e mesi di politiche che più diverse non potrebbero mai essere il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen e il Governatore della Banca popolare cinese, Yi Gang hanno ripreso a dialogare. Come precisa la nota del dipartimento americano ricalcata dalle righe stringate del sito della Banca centrale di Pechino, hanno discusso gli sviluppi macroeconomici e finanziari globali, comprese le sfide dei prezzi elevati e volatili dell’energia e delle materie prime, e hanno scambiato opinioni sulle prospettive macroeconomiche negli Stati Uniti e in Cina. Addirittura il segretario Yellen ha osservato che «attende con impazienza futuri impegni con la parte cinese».

Il riavvicinamento

La chiusura dell’era del presidente Donald Trump non ha comportato la fine delle politiche di contrasto alla Cina. Tra delisting e blacklisting di aziende cinesi, aumento vigoroso dei tassi di interesse da una parte mentre dall’altro capo dell’emisfero Pechino li limava per ridare fiato all’economia, a livello finanziario la guerra era totale con una forte spinta al decoupling.

L’incontro a fine G-20 tra il governatore della Banca centrale cinese Yi Gang (che voci accreditate danno in uscita, ma che per il momento almeno rappresenta la politica “moderata” cinese) ha incontrato il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen per colloqui “franchi” e di ampio respiro a margine del vertice del G20 a Bali.

Questa è stata la prima conversazione in persona della Yellen con un così alto funzionario economico cinese tra le persistenti tensioni tra Washington e Pechino.

Un cammino spinoso

L'incontro segue quello storico di tre ore del presidente degli Stati Uniti Joe Biden con il leader cinese Xi Jinping, il primo tra i due dall'insediamento del successore di Donald Trump.