A Bari l’academy entra in azienda

I ragazzi, affiancati da un tutor per l’intero percorso formativo, riceveranno al termine del progetto un titolo di specializzazione riconosciuto dalla Regione Puglia in “Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo”.

«Oggi - commenta Enrico Mangialardo, Direttore Divisione Pompe & Valvole di Baker Hughes - insieme ad una rosa di partner di eccellenza, presentiamo un nuovo progetto formativo, che ha l'obiettivo di far crescere le figure professionali immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. L'obiettivo e l'auspicio è che un programma di questo tipo sviluppato a Bari, nel Mezzogiorno, possa contribuire a sviluppare know-how di eccellenza e impatti positivi, investendo risorse consistenti in un territorio dove siamo presenti con successo da molti anni».

«Investire nel capitale umano - ha dichiarato Alberto Matucci, Vicepresidente Equipment & Projects TPS Baker Hughes - specialmente se radicato nel territorio, è una priorità per un'azienda solida come Baker Hughes. Pensiamo che per essere competitivi sul mercato globale e continuare ad innovare la strada da seguire sia mantenere le persone e le loro competenze al centro, favorendo al contempo la diversità e l'inclusione, come questo progetto ben racconta».

Il sito di Bari, 270 dipendenti, è il più grande insediamento di Baker Hughes in Italia fuori dalla Toscana e dal 2005 è centro di eccellenza globale del gruppo per la produzione di pompe centrifughe, valvole e sistemi di trattamento gas.

Le applicazioni spaziano dall'oil & gas al petrolchimico, fino ad arrivare ai fertilizzanti e al trasporto di acqua. Dal 2014 ad oggi, nello stabilimento sono stati investiti oltre 25 milioni di euro.