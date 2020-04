A Bari proseguono i processi che coinvolgono figli minorenni

(filins - stock.adobe.com)

La Prima sezione del Tribunale di Bari, che si occupa dei procedimenti in materia di famiglia, non ha chiuso per l'emergenza coronavirus. Proseguono, infatti, i procedimenti che riguardano «obbligazioni alimentari», esclusi dalla sospensione delle udienze decisa dal decreto legge 18/2020: «Diamo un'interpretazione ampia alla norma - spiega il presidente della sezione, Saverio de Simone - e riteniamo che possano continuare a essere celebrate tutte le cause che coinvolgono figli minorenni. Mentre di norma non trattiamo i divorzi, perché i rapporti tra i coniugi sono già regolati, né le separazioni non urgenti, quando marito e moglie sono economicamente indipendenti e non ci sono figli minorenni da tutelare. Anche sulle richieste di modificare le condizioni di separazione o divorzio facciamo una valutazione caso per caso».

Di fatto si tiene circa il 30% delle cause programmate in ogni udienza di fronte al presidente, quelle in cui i partner devono comparire di persona. «Quelle considerate urgenti sono circa il 40% - dice il presidente - ma spesso sono le parti a chiedere il rinvio».