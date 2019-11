A Bassiano (Latina) la compostiera di comunità porta la raccolta differenziata al 76%

Bassiano (Adobe Stock)

Per i Comuni sotto 10mila abitanti, il Cresco Award 2019 di Sodalitas è andato al Comune di Bassiano, 1.550 abitanti sui colli Lepini, in provincia di Latina, noto per l'omonimo prosciutto tradizionale e per aver dato i natali all'editore e umanista quattrocentesco Aldo Manuzio. Il Comune è impegnato nella gestione sostenibile dei rifiuti: quelli organici sono portati da tutti i cittadini in una compostiera di comunità e sono riutilizzati come fertilizzanti, gratuitamente, dagli agricoltori del posto. Azzerando la componente organica da ritirare, il Comune ha portato la quota di raccolta differenziata al 76% , 25 punti percentuali in più rispetto alla media dei Comuni del Centro Italia (51%). «Abbiamo importato nel nostro Comune un sistema conosciuto grazie a un viaggio a Stoccolma», spiega il sindaco Domenico Guidi. «Siamo riusciti ad abbassare notevolmente le tariffe della tassa sui rifiuti, anche per le attività commerciali». Nel progetto è stata inserita anche una parte didattica, con un gioco di società a tema distribuito ai bambini e calendari educativi per gli adulti, in particolar modo per aiutare le persone anziane a fare correttamente la raccolta differenziata.