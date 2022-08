A Berchidda jazz protagonista al 35° festival fondato da Paolo Fresu

Ascolta la versione audio dell'articolo

In uno dei grandi Giardini italiani, quello di Villa Pennisi a Acireale, si svolge da quattordici anni un Festival di musica da camera. Nel nord Sardegna, irradiandosi da Berchidda, si ascolta jazz per il 35° festival fondato dal trombettista Paolo Fresu. Come sempre, l'inizio è sul traghetto Livorno-Olbia, con la Funky Jazz Orchestra; e il finale nella Peschiera di San Teodoro, uno dei percorsi naturalistici più belli della Sardegna. Spiagge invece a Pesaro per il celebre Rossini Opera Festival, giunto alla 43° edizione.



Acireale (Ct)

Il 9 nei Giardini di Villa Pennisi la pianista Beatrice Rana, tra le più acclamate della sua generazione, insieme ad un ensemble composto da David e Diego Romano, Raffaele Mallozzi e Ruggiero Sfregola, dell'Orchestra di Santa Cecilia, per eseguire il Quintetto per pianoforte ed archi, op. 67 di Sostakovic. La serata si completa con 2 pezzi per ottetto d'archi, op. 11 sempre di Sostakovic. Per il 14° festival Villa Pennisi in Musica, che prosegue fino al 13 agosto.

Berchidda (Ss)

Dal 7 al 16 il 35° Festival Time in Jazz: Oumou Sangaré, Archie Shepp, Avishai Cohen, Mathias Eick, Tosca, Gegè Telesforo, e Stefano Di Battista tra i protagonisti, in vari centri del nord Sardegna. Musica come sempre sul traghetto da Livorno, il 9, con la Funky Jazz Orchestra, e chiusura alla Peschiera di S. Teodoro con la tromba di Paolo Fresu, fondatore e direttore artistico della manifestazione, e il piano di Rita Marcotulli.

Pesaro

Dal 9 al 21 il 43° Rossini Opera Festival, con due nuove produzioni (Le Comte Ory e Otello), la ripresa della Gazzetta, Il viaggio a Reims dell'Accademia Rossiniana, sette concerti, il ritorno di Rossinimania.