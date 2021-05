A Bergamo nasce la Città del futuro

La nuova Stazione Europea

La nuova Stazione (a ponte) è un'innovativa opera infrastrutturale in grado di connettere i quattro principali sistemi di trasporto pubblico (le Autolinee che il masterplan prevede di ricollocare a sud della stazione, le linee Teb, la Ferrovia e anche l'Aeroporto di Orio al Serio). Pertanto la stazione dei tram, quelle degli autobus e delle ferrovie sono riunite all'interno di un unico sistema, il cosiddetto “polo di scambio intermodale”, che prenderà il nome di nuova Stazione Europea di Bergamo. «Europea non solo perchè di pari qualità rispetto a quelle di molte altre città internazionali _ spiegano dalla Vitali Spa _ ma anche perchè connessa al resto del mondo grazie alla nuova linea ferroviaria verso l'aeroporto Il Caravaggio, oggi in fase di progettazione».

Il “Mirador” o Belvedere, in asse con viale Papa Giovanni, offrirà agli utenti della stazione viste mozzafiato verso lo skyline di Città Alta e verso la città otto-novecentesca e il centro piacentiniano, e insieme al parco ricucirà le due parti di città. La stazione storica di Bergamo viene mantenuta e rifunzionalizzata.

Il Parco Urbano

Una superficie verde complessiva di 450mila metri quadrati. Il progetto prevede che il parco si diffonda all'interno del tessuto edificato, è «L'elemento generatore, il cuore verde, creativo e pulsante della città». L'idea è che i grandi spazi verdi, costellati da attività e servizi, rendano questo luogo uno spazio vivo e frequentato. Il Polo della Collaborazione, la nuova Mediateca, il Campus Sportivo, le Serre Urbane e il Percorso Vita finalizzato all'educazione alla prevenzione sanitaria garantiscono lo sviluppo dell'identità innovativa.

Una fitta rete di percorsi pedonali e ciclabili, alcuni dei quali riservati a navette elettriche a guida autonoma, ne facilitano la mobilità al suo interno. Oltre ai 450mila mq di superficie verde complessiva, ci saranno 24mila mq di nuove piazze e 13 chilometri di percorsi ciclopedonali.

Residenze e uffici carbon free

Le nuove abitazioni si affacceranno sul parco e risponderanno alle esigenze e ai nuovi stili di vita, un nuovo modo di abitare in termini di qualità dello spazio, servizi di quartiere e innovazione tecnologica. Residenze e uffici saranno di qualità di grado A, all'interno di un ambiente sostenibile, controllato e connesso, punto di riferimento per lo sviluppo di città e quartieri a zero emissioni e carbon free. Le abitazioni saranno sia per il mercato libero, sia per il social housing.