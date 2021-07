A Bergamo torna il Food Film Fest con 700 titoli da 80 Paesi del mondo

L' amore inteso come dimensione affettiva legata al cibo, alla convivialità, allo stare insieme, sarà invece il filo conduttore della seconda giornata. In programma un food talk in bilico tra storia e mito nel giorno dedicato alle celebrazioni di Sant'Alessandro, patrono della Città, con alcuni dei piatti più famosi della tradizione bergamasca.

Di fantasia, intesa come capacità di reinterpretarsi e fonte di ispirazione legata alla natura, si parlerà il terzo giorno.«Questa è un'edizione che sentiamo particolarmente –afferma Maria Paola Esposito, segretario generale Camera di Commercio Bergamo –perché inserita in un contesto di auspicata ripresa e perché le tematiche trattate acquistano ancor più valore, a partire dalla ricerca di un necessario rapporto di equilibrio con la natura, attraverso scelte e comportamenti sostenibili».

Per approfondire tematiche sociali e ambientali legate al cibo, il Festival ha al proprio fianco il Comitato italiano per il World Food Programme e la Fao, con i quali collabora per diffondere i princìpi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell'Onu.