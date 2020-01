A Berlino per Haftar e Sarraj colloqui separati con Merkel Sarraj: l’Europa è arrivata tardi. La replica di Conte: stiamo maturando la convinzione di muoverci con la massima determinazione e una voce sola

Il premier libico Fayez al Sarraj e il generale Khalifa Haftar hanno avuto colloqui con la cancelliera Angela Merkel, prima dell’inizio del vertice sulla Libia in cancelleria. Lo ha scritto la Dpa, secondo la quale i due

colloqui con la cancelliera, accompagnata dal ministro degli Esteri Heiko Maas, sono avvenuti separatamente. I due leader libici, secondo diverse fonti vicine al dossier, non avrebbero avuto finora contatti. La cancelleria tedesca ha diffuso l'elenco dei partecipanti al vertice sulla Libia, citando i

capidelegazione. I due avversari libici vengono menzionati alla fine della lista, ma non prendono parte alla tavola rotonda. A Berlino sono arrivati i capi di Stato e di Governo per una Conferenza sulla Libia che si annuncia tutta in salita .

Erdogan attacca Haftar

Il presidente della Turchia Recep TayyipErdogan, che si è schierato con il capo del governo di unità nazionale Sarraj, ha detto che i leader vogliono «produrre i più grandi sforzi per realizzare la tregua», auspicando «di giungere a una tregua che metta fine alle ostilità di Haftar». Lo ha riferito al-Jazeera su Twitter sintetizzando frasi del presidente turco Erdogan e confermando che ha incontrato il capo di Stato russo, Vladimir Putin.

«Il Governo di accordo nazionale libico del premier Fayez al-Sarraj ha firmato la tregua mentre il generale Khalifa Haftar si è rifiutato di firmarla» ha ricordato Erdogan. E ha concluso che il generale Haftar deve porre fine al suo atteggiamento ostile.

Conte e Di Maio da Merkel

Partecipano al vertice anche il premier italiano Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, arrivati in cancelleria a Berlino, sono stati accolti da Angela Merkel.

Sarraj accusa l’Europa, l’Italia replica

Mentre i capi di Stato si incontrano in difficili bilaterali e la cancelleria ha dovuto annullare la conferenza stampa congiunta finale, le parti in causa hanno lanciato messaggi e avvertimenti. Sarraj, arrivato a Berlino, ha detto che «l’Europa deve fare autocritica. Gli europei sono arrivati troppo tardi». Il primo ministro libico si è mostrato deluso anche per le divergenze delle posizioni in Europa sulla questione libica, con la Francia più favorevole al rivale Haftar. «Ci saremmo aspettati che la Ue si schierasse in modo chiaro contro l’offensiva di Khalifa Haftar, e che aiutasse a risolvere la crisi attuale». Gli ha replicato Conte: «L’Europa non è arrivata tardi, ci siamo sempre stati. Nelle ultime fasi l’Europa sta maturando la convinzione che su questi dossier deve muoversi con la massima determinazione e una voce sola».