A Berlino un museo per gli internati militari italiani

La mostra permanente

La mostra permanente presenta la storia degli internati militari italiani, spaziando dall'alleanza italo-tedesca durante la Seconda guerra mondiale alla rielaborazione di questa tematica ai nostri giorni. I singoli capitoli sono dedicati agli aspetti fondamentali quali la cattura, la deportazione, il lavoro coatto, la fine della guerra e la memoria.

Schöneweide

Durante la guerra nel campo per i lavoratori coatti di Schöneweide - come spiega il documentatissimo catalogo in tedesco e italiano - erano alloggiati circa 500 internati militari italiani. Era il gruppo numericamente maggiore e anche l’unico ad aver lasciato tracce concrete, con delle scritte sui muri degli scantinati della baracca 13. Il centro di documentazione su lavoro coatto fa conoscere proprio nel sito storico del campo la storia del lavoro coatto dei civili, tematizzando anche tutti gli altri gruppi coinvolti nei lavori forzati.

“Quelli italiani - spiegano i curatori - furono l’ultimo grande gruppo di prigionieri di guerra coinvolti nel lavoro coatto per l’economia di guerra tedesca. Il gruppo di gran lunga maggiore era formato dai lavoratori dell’est e dai prigionieri di guerra provenienti dall’Unione Sovietica”.

Seppure dal punto di vista formale lo status di cittadini di uno stato alleato li tutelava, nella prassi la Gestapo li trattava come altri gruppi di lavoratori coatti (per esempio, francesi e olandesi, ndr), anche se non subirono né a livello normativo né in pratica il trattamento riservato a polacchi, ucraini e russi.

Se tra i reperti in mostra documenti e fotografie costituiscono il nucleo di maggior interesse e impatto, le ricostruzioni e gli stessi “cimeli” costituiscono anch’essi un’importante testimonianza. E così vecchie giberne, piastrine di riconoscimento unite a croci si affiancano a carte d’identità, permessi di viaggio, nonché ritagli di ricevute, cartoline postali e locandine. Una mostra per riflettere e per far riflettere molti - fra i nostri connazionali e non solo - che delle atrocità dei nazi-fascisti hanno un’immagine quantomeno confusa, se non del tutto falsa e fuorviante. La testimonianza e la memoria qui sono un altro acclarato spunto per elaborare il doloroso passato e immaginare quel che il futuro non dovrebbe più essere.