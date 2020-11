A Biden basta la Pennsylvania, a Trump servono anche Georgia e un altro stato

Arizona (11 grandi elettori)

In Arizona, già assegnata a Biden da Associated Press e Fox News, con il 90% di voti scrutinati Biden ha il 50,1% dei consensi contro il 48,5% di Trump, un vantaggio equivalente a 46.217 voti, ridottosi leggermente dopo gli ultimi conteggi provenienti dalla contea di Maricopa. I prossimi risultati sono attesi per le 9 ora locale, le 17 in Italia; Katie Hobbs, segretario di stato dell’Arizona, ha detto di attendersi gran parte dei conteggi entro la sera americana, anche se lo scrutinio verrà completato solo nei prossimi giorni.

Nevada (6)

In Nevada, con l’89% di schede scrutinate Biden hai il 49,4% dei consensi contro il 48,5% di Trump, 11.438 voti. Restano da scrutinare ancora 190mila schede; i risultati continueranno ad arrivare nella giornata di venerdì e nel weekend e, secondo il segretario di Stato Barbara Cegavske, quelli definitivi potrebbero non essere imminenti.

Pennsylvania (20)

All’alba di venerdì, con il 95% di schede scrutinate, Trump ha il 49,5% dei consensi contro il 49,2% di Biden: un vantaggio di appena 18mila voti, che si è nettamente ridotto dagli oltre 600mila proclamati dal presidente la notte tra martedì e mercoledì. Restano da contare tra i 150mila e i 200mila voti postali, la maggioranza dei quali (il 77%) sono finora andati a Biden. Gli scrutini proseguirannno, la maggior parte dei conteggi dovrebbero essere completati entro venerdì.

Georgia (16)

In Georgia, con il 99% delle schede scrutinate, Biden ha sorpassato Trump, e può contare su un vantaggio di 917 voti. In percentuale entrambi i candidati hanno il 49,4% dei consensi. Anche in questo caso il gap si è ridotto man mano che sono arrivati i voti delle contee tradizionalmente democratiche, a cominciare da Philladelphia e Atlanta. I risultati in Georgia appaiono imminenti.