A Binche, uno dei Carnevali più antichi e spettacolari di tutta Europa

È Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dal 2003, e forse basterebbe questo per spingersi fino alle porte di Bruxelles (da cui dista una sessantina di chilometri) per vivere di persona il Carnevale di Binche, tradizione di origini medievali (la prima edizione risale al 1549) che attrae ogni anno visitatori a migliaia nei tre giorni che precedono la Quaresima. I protagonisti di questa antica festa sono i cosiddetti Gilles, e cioè i residenti di questo borgo vallone da almeno cinque anni che, durante il Martedì Grasso sfilano accompagnati dal suono dei tamburi indossando i costumi tradizionali fatti a mano e la maschera di cera con occhiali verdi, baffi, barba e basette bionde e il cappello di piume di struzzo. La festa culmina nella Grand Place con il ballo finale dei Gilles mentre presso il Musée International du Carnival et du Masques è possibile ammirare (durante tutto l'anno) sia le maschere tradizionali del Carnevale di Binche sia quelle dei principali del mondo.

