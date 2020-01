A Bologna si alza il sipario sulla Notte Bianca dell’Arte Mentre nel cuore di Palermo ci si immerge nella cultura del vino, piste super in Valtellina attendono gli sciatori per le discese in notturna. A San Martino di Castrozza il week end è dedicato alla sciata con tallone libero di Lucilla Incorvati

Bologna capitale dell’arte per Arte Week dal 17 al 26 gennaio

3' di lettura

Arte contemporanea in primo piano nel capoluogo emiliano con “Art Week” in occasione di Arte Fiera. Torna alla Zisa a Palermo “Not”, manifestazione dedicata alla cultura dei vini franchi. La notte è lunga in Valtellina per gli appassionati di sci in notturna mentre a San Martino di Castrozza ci si può mettere alla prova con lo sci a tallone libero.

Emilia Romagna- A Bologna per ArtWeek

Da venerdì 17 e fino al 26 gennaio a Bologna torna Art Week che accoglie l'ottava edizione di Art City Bologna, il programma di mostre, eventi e iniziative speciali promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con BolognaFiere in concomitanza di Arte Fiera (24 - 26 gennaio) che apre il calendario artistico italiano. Sono numerose le proposte che riflettono la ricchezza e la vivacità espresse nel campo dell’arte contemporanea nel capoluogo emiliano. Catalizzatore policentrico il main program articolato in un Special project e un'ampia selezione di progetti con oltre 100 tra mostre, installazioni e performance, tutti a ingresso gratuito e che vede il coivolgimento di istituzioni pubbliche e gallerie private. Da non perdere Art City White Night, la notte bianca dell'arte che torna puntuale sabato 25 gennaio. con l'apertura straordinaria fino alle 24.00 di gran parte delle sedi del circuito Art City Bologna, delle gallerie d'arte, senza tralasciare spazi espositivi indipendenti, palazzi storici, locali e negozi.

Trentino - A San Martino di Castrozza torna la sciata a tallone libero

Sulle nevi della skiarea San Martino di Castrozza-Passo Rolle torna l'appuntamento con il San Martino Telemark Event. Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 gennaio sulle piste del Carosello delle Malghe, tra Ces e Tognola, i maestri della Nuova scuola italiana sci San Martino di Castrozza saranno a disposizione per incuriosire e avviare a questa disciplina che ha rappresentato un pezzo importante di storia dello sci. Una due giorni dedicata alla sciata a tallone libero, per rivivere le emozioni di una tecnica sciistica ideata a metà Ottocento dal norvegese Sondre Norheim. Il programma prevede una serie di corsi di Alpenstock clinic, telemark imprinting, una divertente caccia al tesoro lungo le piste del Carosello delle Malghe e musica. Punto di riferimento sia il sabato sia la domenica la partenza della nuova cabinovia Colbricon Express, con il telemark village, dove scoprire tutte le novità del settore con la possibilità di provare nuovi materiali all'avanguardia. Le famose Aquile (le guide alpine della località) guidano anche sul free ride ma sono previsti break sulle piste come l’ “aperitivo al salto” e la cena presso il rifugio Colverde, prevista sabato alle 20.30.

Sicilia - A Palermo per un viaggio nella cultura del vino

E’ un week end tutto dedicato alla cultura del vino quello in programma a Palermo fino a lunedì 20 gennaio in occasione di “Not”, rassegna dei vini franchi ai Cantieri Culturali alla Zisa, che vede protagonisti i vignaioli. Il palinsensto dell'evento prevede diversi focus su storie e territori vinicoli. Contestualmente ai banchi di assaggio, con oltre cento produttori provenienti da tutta Italia e dall'estero, si terranno seminari, incontri e laboratori di degustazione negli ambienti del Cre.Zi.Plus e poi un grande dibattito sul mercato dei vini artigianali, sullo stato dell'arte della nuova tendenza di consumo. Se fino alle 21 gli appassionati potranno intraprendere un viaggio appassionante e inedito tra vini e terroir, storie e scommesse di vita, alle 21 Al Cantiere Cucina Cre.Zi.Plus si terrà la cena popolare e a seguire dalle 22,30 la festa dei vignaioli di Not . Il fermento della manifestazione contaminerà le città con i Not Off, il ciclo di appuntamenti dedicati al vino naturale in ristoranti, enoteche, wine bar, spazi culturali di tutta Palermo.

Lombardia - Sci notturno tra Livigno e Madesimo

Almeno una volta vale la pena provare. E in Valtellina le numerose piste ben battute e perfettamente illuminate, il cielo stellato e il paese punteggiato da luci creano un'atmosfera decisamente emozionante per chi vuole mettersi alla prova con una sciata in notturna in programma a Livigno tutti i giovedì sera dalle 20:30 alle ore 22.30 lungo la pista della seggiovia n° 23 del Campo Scuola. Sulla stessa pista, tutti i martedì, show dei maestri di sci alle ore 21:00 con un prezzo skipass di 7 euro; l'accesso è invece libero per i titolari di skipass di durata giornaliera o superiore. A Bormio l'appuntamento è venerdì 17 gennaio, venerdì 7, 14 e 28 febbraio lungo la pista Stelvio, dalle 20.00 alle ore 23.00. Da non perdere anche gli appuntamenti di S. Caterina Valfurva (venerdì 31 gennaio, sabato 22 e 29 febbraio, sabato 7 marzo con tariffe analoghe a quelle di Bormio) e a Madesimo (sabato 25 gennaio, sabato 8 e 22 febbraio) dalle ore 19.00 alle ore 22.45 sulla pista “Pianello/Montalto” servita dalla cabinovia “Larici”.