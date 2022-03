A Bolzano il teatro musicale Thomas Adès

Ascolta la versione audio dell'articolo

A Bolzano per vedere il lavoro di teatro musicale che ha lanciato uno dei più interessanti compositori d'oggi, Thomas Adès, la storia di Margaret Campbell, Duchessa di Argyll, balzata alle cronache londinesi degli anni Sessanta per i suoi comportamenti poco consoni alle regole dell'alta società dell'epoca e diventata un caso mediatico. Mentre alla Scala l'Orchestra Filarmonica devolve l'incasso della prova aperta a favore dell'Agenzia dell'Onu per i Rifugiati, così impegnata adesso con i profughi ucraini.



Bolzano

Il 25-26 al Comunale buona occasione per vedere “Powder her face”, l'opera che ha giustamente fatto conoscere un (allora) ventiquattrenne Thomas Adès al pubblico internazionale. Commissionata dall'Almeida Opera per il Cheltenham Music Festival 1995, “Powder Her Face” è un'opera da camera per quindici strumentisti che assume, oggi, i contorni di una graffiante satira sociale sull’amoralità, sulla decadenza della borghesia. Con le sue tessiture strumentali dai ritmi complessi, una voce virtuosistica assai fantasiosa e rimandi allo swing e al tango, la musica di Adés contestualizza temporalmente avvenimenti storici e di costume che si riversano inevitabilmente nell'attualità. Questo conclude l'Opera Festival della Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, intitolato Larger Than Life.

Milano

Il 20 alla Scala prova aperta dell'Orchestra Filarmonica della Scala, direttore Fabio Luisi, il ricavato del concerto verrà devoluto all'UNHCR (l'agenzia dell'Onu per i rifugiati), impegnata sul campo nel proteggere e assistere centinaia di migliaia di ucraini. In programma la Sinfonia n. 8 di Anton Bruckner. È attraverso questa formula che unisce grande musica e solidarietà che la Filarmonica ha scelto di esprimere la propria vicinanza nei confronti del popolo ucraino e di contribuire a sostenere concretamente chi fugge dal conflitto. Oltre ad acquistare i biglietti per assistere alla messa a punto del concerto che si terrà il giorno successivo, il pubblico potrà scegliere di devolvere direttamente un ulteriore contributo liberale a sostegno di UNHCR e del suo lavoro in Ucraina.La Prova Aperta è resa possibile dalla collaborazione con il Teatro alla Scala

Roma

Il 24-25-26 al Parco della Musica bel programma fra il Concerto per violino di Benjamin Britten, le Enigma Variations di Edward Elgar, la Fantasia su Tallis di Ralph Vaughan Williams. Con l'Orchestra di S. Cecilia, il suo direttore Antonio Pappano, la violinista Simone Lamsma.