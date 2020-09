A bordo arriva lo schermo da 13 pollici

Il display indipendente da 13” installato nell'abitacolo è il più grande mai montato su un veicolo Skoda. Le schermate personalizzabili possono essere controllate tramite il touch screen, il cursore touch, gesti multi-touch e vari gesti delle mani. Inoltre è sempre possibile chiedere il supporto di Laura, l'assistente vocale Skoda, in grado di rispondere ai comandi in 15 lingue e di comprendere anche il linguaggio comune di sei di queste lingue. Il Digital Cockpit di nuova concezione, attraverso un display da 5,3”, fornisce al conducente informazioni su velocità e statistiche di viaggio, le indicazioni del navigatore e gli avvisi dei sistemi di assistenza. Per passare da una schermata all'altra è sufficiente utilizzare l'intuitivo volante multifunzione. Il sistema di infotainment, oltre a permettere la ricezione di radio analogiche, riceve anche i canali radio digitali, tramite Dab, le radio via internet e quelle ibride. Grazie alla tecnologia Wireless SmartLink abbinata ad Android Auto, Apple CarPlay e MirrorLink è possibile collegare in modalità wireless il proprio smartphone all'auto semplicemente posizionandolo nel vano portacellulare per la ricarica a induzione. Il giusto sound è garantito da un amplificatore da 4x20 Watt, che su Enyaq 50 iV è dotato di un display da 10” e tasti di comando touch di serie e controlla quattro altoparlanti, mentre a partire da Enyaq 60 iV ne comanda otto. Inoltre, è disponibile a richiesta un sound system Canton con dodici altoparlanti.