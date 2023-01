A Bormio neve da campioni

Il comprensorio di Bormio, nei boschi imbiancati del Parco Nazionale dello Stelvio, è il paradiso per gli sciatori, inclusi quelli più allenati ed esperti. Alcune caratteristiche geografiche particolari rendono queste montagne il luogo ideale per mettersi alla prova con le discipline più adrenaliniche come il freeride. Lo sci alpinismo, ad esempio, qui trova percorsi tra i più affascinanti e gettonati dagli amanti di questa disciplina faticosa, ma in grado di regalare grandi soddisfazioni. Grazie alla zona del ghiacciaio dei Forni e alla Val Viola, lo si può praticare fino ad aprile e, spostandosi nella zona del Ghiacciaio dello Stelvio, anche a maggio e in autunno. Proprio a Bormio, sulla leggendaria pista Stelvio, questo sport farà il suo debutto olimpico per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Un'altra unicità imperdibile per i più temerari è il vertical drop di Bormio, il più grande dislivello sciabile d'Italia, di ben 1800 metri. Qui è possibile sciare dai 3.012 metri di Cima Bianca fino ai 1.225 metri di Bormio paese senza fermarsi mai. Solo, ovviamemte, per i più bravi. www.bormio.eu



