A Brescia gestiti da remoto processi penali fino a 8 detenuti

(Wordley Calvo Stock - stock.adobe.com)

È soprattutto nel penale che l'emergenza Covid-19 ha inciso spingendo verso la telematica. «Svolgiamo da remoto le udienze di convalida degli arresti e i giudizi per direttissima» dice Vittorio Masia, presidente del Tribunale di Brescia, una delle città più duramente colpite dall'epidemia. «Nel civile il processo telematico c'è da dieci anni e stiamo portando avanti tutte le materie previste dall'articolo 83 del Dl 18/2020 e che riguardano soprattutto i soggetti più deboli. Ma nel penale abbiamo fatto più progressi in un mese che in anni di convegni», continua Masia.

Fra le novità più importanti introdotte dal Dl 18, Masia indica la notificare dei decreti di rinvio delle udienze al difensore di fiducia, «una semplificazione fondamentale, che spero rimanga».

Per quanto riguarda i processi dibattimentali si utilizza la videoconferenza. «Riusciamo a gestire processi che coinvolgono fino a 8 detenuti ma non è possibile sentire testi e periti da remoto. Un problema che non può essere risolto in via amministrativa poiché coinvolge diritti primari come quello dell'imputato a controesaminare chi lo accusa e incide sul principio cardine dell'oralità del processo penale».