A Brescia l’archeologia incontra l’arte contemporanea, tra terme e vendemmia

Il Lago di Garda con Sirmione e la sua penisola visti dall'alto

Wine tasting in Valtrompia, le terme sul Lago di Garda

La vendemmia è appena finita, però i vini buoni da sorseggiare non mancano dalla Valtrompia al Lago di Garda: a Puegnago del Garda, presso le vigne dell'azienda Conti Thun, si possono compiere tante esperienze, compreso un trekking tra le uve.Tutta la costa bresciana del maggior bacino lacustre italiano è ricca di suggestioni: si può visitare il complesso architettonico, artistico e letterario del Vittoriale per capire quanto fu fortunatamente grande l'egotismo di Gabriele D'Annunzio. Ci si può rilassare soggiornando all'Aquaria Thermal Spa di Sirmione seguendo l'esempio degli antichi romani e leggendo i versi di Catullo tra un massaggio e l'altro, in attesa del tramonto che è sempre colorato di tinte tenui e romantiche su questa lunga lingua di terra. A Desenzano del Garda, bisogna prenotare un tavolo all'Esplanade per provare la cucina stellata di Massimo Mezzadri.

In val Camonica molti itinerari di trekking ideali per le prime settimane di autunno

On the road tra la Val Camonica e i borghi sul Lago D'Iseo

Nel corso di un on the road in Val Camonica si possono seguire le tracce lasciate dai nostri più lontani antenati all'interno della Riserva naturale Incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo: tra boschi di cerri, tigli e aceri, lungo sentieri agro pastorali, si sfiorano con gli occhi i segni lasciati sulle pietre che vanno dalle figure umane come cavalieri e sfidanti in un acceso duello, alle capanne e gli animali a cominciare dal V millennio avanti Cristo e in particolare nell'età del Bronzo. E poi c'è la magia del Lago d'Iseo in cui si riflettono le colline circostanti: oltre ai borghi di Lovere e Monte Isola, che sta dolcemente assiso in mezzo all'acqua, meritano le Torbiere del Sebino con la cornice di ninfee, le bizzarre Piramidi di Zone dove spuntano colonne moreniche appuntite, e la Valle del Freddo con le sue gelide bocche di aria.