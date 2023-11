A Bressanone e Vipiteno fra tour slittino, mercatini, cucina stellata e wellness

Dici Bressanone e pensi alla Plose, la montagna che domina la cittadina più nota della Valle Isarco. L’apertura della stagione invernale è fissata per il 2 dicembre e torna a essere il punto di riferimento per molti appassionati di slittino, sci, snowboard ed escursionismo in cerca di divertimento sulla neve e attrazioni che pescano nella storia millenaria e nelle tradizioni di questo borgo. Per chi pratica sci da discesa (per risparmiare il 5% sul costo degli skipass plurigiornaliero lo si deve acquistare online con 48 ore di anticipo) e slittino la novità è la cabinovia da Sant’Andrea, la cui stazione intermedia serve sia una nuova variante della pista Trametsch sia il tracciato della RudiRun 4.0 che si collega alla “RudiRun 9.0 per scendere fino a valle. I cinque rifugi della Plose (La Finestra, Rossalm, Trametschhütte, Plose Stodl) possono diventare meta di escursioni notturne mentre l’Alpe di Rodengo-Luson e l’Alpe di Villandro sono i luoghi preferiti dagli “slow snowers” in cerca di paesaggi lontani dalle piste e dagli impianti di risalita. In paese, invece, due gli appuntamenti da non perdere: il Mercatino di Natale, aperto dal 24 novembre al 6 gennaio, e lo spettacolo di luci e musica “Colors, replicato due volte al giorno nello stesso periodo. Da Bressanone bastano 30 minuti di auto per arrivare a Vipiteno, altra perla medievale della Valle Isarco (la prima locanda risale al 1270) con la sua iconica Torre delle Dodici, dove potersi dilettare fra i mercatini di Natale e una pattinata sul ghiaccio, una discesa con gli sci (50 km sulla pista di slittino più lunga d’Italia. Un’idea per regalarsi una vacanza sulla neve da ricordare è alloggiare al Romantik Hotel Stafler, struttura a metà fra maso e residenza signorile (vi soggiornò anche lo scrittore Goethe) con cucina gourmet pluristellata e centro benessere con piscina coperta. Dal 3 al 7 gennaio e dall’8 febbraio all’8 marzo si può approfittare della promozione che regala una notte delle quattro di pernottamento previste in mezza pensione con noleggio gratuito di slittini all’area sciistica del Rosskopf.

6/8 8/8 Menu