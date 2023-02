A Bruxelles l’insetto è servito ma ecco perché (per ora) la cucina italiana è salva

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gastronomo giramondo probabilmente avrà già avuto l’occasione di assaggiare le chapulines messicane, i jing leed thailandesi o le Ica brasiliane. Le prime sono delle mini cavallette tostate su una superficie di cottura d'argilla, condite con aglio, succo di lime e sale contenente estratto di vermi d’agave, conferendo un sapore amaro-piccante-salato al prodotto finito. I secondi sono dei grilli fritti lungo le strade di Bangkok in grandi wok e conditi con pepe Thai e salsa Golden Mountain (soia frumento e mais). Le ultime sono formiche regina di circa 2,5 cm servite fritte con la farofa, tipico accompagnamento della cucina brasiliana o ricoperte di cioccolato nel villaggio di Silveiras presso Sao Paulo.

L'uso di insetti in questi piatti tipici di culture gastronomiche lontane non solo geograficamente dalla nostra desta certamente curiosità. Non si può dire altrettanto delle recenti autorizzazioni alla commercializzazione di insetti a scopo alimentare in Europa da parte della Commissione europea. La “complotto-sfera”, ma non solo, si è impadronita del tema facendone un argomento di vita o morte delle tradizioni culinarie nostrane.

Ricapitoliamo la tematica per fare chiarezza su alcuni punti. Innanzitutto, non si tratta di “imposizioni” o “invenzioni” del legislatore europeo. La Commissione europea non fa che applicare il quadro normativo adottato dagli Stati membri e dal Parlamento europeo. L’Europa, infatti, impone, questo sì, che ogni nuovo cibo (“Novel Food”) passi per una procedura di autorizzazione al fine di proteggere il consumatore europeo.

È nuovo qualsiasi prodotto non consumato regolarmente in Europa prima del 1997 (data del primo regolamento sui nuovi alimenti). “Nuovi alimenti” possono essere prodotti alimentari innovativi di recente sviluppo, prodotti alimentari nati utilizzando nuove tecnologie e processi di produzione, nonché alimenti che sono o sono stati tradizionalmente consumati al di fuori dell’Unione europea.

Ad esempio, i semi di chia fino a pochi anni fa erano perfettamente sconosciuti nella nostra dietetica, come pure gli insetti.



Nel gennaio 2021, l’Europa ha autorizzato le larve di coleottero molitor. Poi, nel 2022, un verme della farina, una locusta migratrice, un grillo, in forma congelata, essiccata e in polvere. Chissà perché solo ora, dopo la fine del Covid, tutto questo polverone per le ultime due autorizzazioni del gennaio 2023 di un altro verme della farina e di un grillo domestico in polvere, in forma parzialmente sgrassata.

Una prima risposta può essere giustamente la fine del Covid. Sopite le polemiche su vaccini Rna messaggero, microchips e 5G, la sfera complottista deve trovare nuovi “ossicini” da rosicare. Occorre riconoscere che vi sono tutti gli elementi per gli amanti del complotto: l'Europa che “impone” segretamente (le autorizzazioni sono su domanda, la procedura è pubblica, basta leggere gli atti ma probabilmente è troppo chiedere); aspetti tecnici e innovativi su cui proiettare fantasie e paure nate dall’ignoranza, esattamente come per i vaccini (ci sarebbe già chi millanta la cancerogenicità dei residui di guscio di insetti…).