A Busto Arsizio l’inceneritore brucia 50 milioni

Le assunzioni ritenute illegittime dagli inquirenti sono state l’inizio di una serie di indagini che hanno messo in luce un presunto occulto obiettivo dei dirigenti arrestati: imporre la gestione in house, ovvero l’affidamento diretto da parte dei comuni per lo smaltimento dei rifiuti, senza passare dalle gare, creando intanto una piccola galassia di sotto-partecipate da sfruttare per far girare i soldi attraverso fittizie consulenze. Questa almeno la ricostruzione degli inquirenti.

Nel 2018, infatti, l’assemblea dei soci fece una forzatura giuridica, dichiarando che la società poteva mantenere il regime in-house. In realtà i comuni non avevano le quote necessarie per far valere l’affidamento diretto, e peraltro le tariffe non erano neppure concorrenziali al punto da giustificare l’assenza di gare pubbliche (come previsto dalla normativa europea).

Anzi, si è arrivati persino alla contraddizione che alcuni comuni, pur mantenendo la partecipazione societaria in Accam, hanno cominciato a bandire gare per dirottare altrove la gestione dei rifiuti.

Nel 2019 è intervenuta anche la Corte dei conti per dire che non è possibile applicare il regime in house, mentre un mese fa la presidenza del Consiglio dei ministri ha ribadito il concetto dando parere contrario a una deroga alla legge Madia.

Ma questa storia recente, relativa alle ultime decisioni dell’assemblea e collegata all’inchiesta che ha visto in Lombardia decine di indagati - tutti collegati alla figura centrale di Nino Caianiello, politico di Forza Italia della provincia di Varese e fondatore dell’associazione Agorà - per Accam non è che la punta di un iceberg.