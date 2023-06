A caccia dell’arte postcoloniale alla Sharjah Biennal 15

Ascolta la versione audio dell'articolo

Posizionato al 7° posto nella graduatoria mondiale dei produttori di petrolio, con oltre 4 milioni di barili estratti al giorno, lo stato federale degli Emirati Arabi, costituitosi nel 1971 con capitale Abu Dhabi, dai primi anni ’60 del secolo scorso (il petrolio venne scoperto nel 1958 ad Abu Dhabi e otto anni più tardi a Dubai) ha vissuto un rapido sviluppo economico che negli anni ha portato i sette Emirati del Golfo Persico a diversificare investimenti e interessi in diversi campi. La federazione è così composta: Abu Dhabi (il più grande quanto a territorio) seguito da Dubai, Sharjah, Ras al-Khaimah, Fujairah, Umm al Quwain e Ajman.



Jawad Al Malhi, “Afterwards”, 2017–2022. Installation view: Sharjah Biennial 15, Sharjah Art Museum, 2023. Image courtesy of Sharjah Art Foundation. Photo: Shanavas Jamaluddin

Ogni Emirato è indipendente per gli affari interni, tant'è che sono presenti ben sette aeroporti internazionali in un'area grande come l'Austria.

La popolazione complessiva si avvicina ai 10 milioni di persone di cui poco più dell'11% è rappresentato da cittadini degli UAE, mentre gli stranieri sfiorano i nove milioni di presenze.

Il tasso migratorio netto negli Emirati Arabi è il più alto al mondo: quasi il 22%, in prevalenza da India, Pakistan, Bangladesh, Nepal e Sri Lanka. In sostanza, oltre il 50% degli emigrati proviene dal subcontinente indiano. Il culto prevalente è quello musulmano (75%), con un 13% di cristiani e un rimanente 12% di fedeli appartenenti ad altre religioni.

«Rolling Figures 2.0», 2022 di Malaia Andrialavidrazana

La diversificazione

La Federazione ha avviato molto presto una politica di diversificazione economica e industrializzazione, prevalentemente espressa negli Emirati di Abu Dhabi e Dubai, rispettivamente primo e secondo quanto a potere economico e dotazioni petrolifere proprie. Dubai, in particolare, con i suoi quasi 3 milioni e mezzo di abitanti, è la città più popolosa e quella che meglio ha saputo aprirsi tanto all'Occidente quanto all'Oriente trasformandosi in un vero ed esclusivo hub turistico (specialmente nel periodo autunno-inverno) e commerciale, dotandosi di uno degli aeroporti più grandi al mondo e altrettanto si può dire del suo porto, Jebel Ali, il più vasto ed attrezzato nel Medio Oriente.

L'Emirato di Sharjah, terzo per estensione territoriale, conta una popolazione di circa 2,4 milioni di abitanti, di cui oltre la metà residente a Sharjah City sulla costa ovest. Suddiviso in nove municipalità, l'Emirato si spinge sino al Golfo dell'Oman. A differenza di Abu Dhabi e Dubai, le due altre grandi città degli Emirati, Sharjah ha da oltre tre decenni puntato sulla cultura, progressivamente affermandosi come riferimento in ambito internazionale attraverso mostre di affermati artisti internazionali, collaborazioni con prestigiose istituzioni di tutto il mondo e progetti a medio e lungo termine, fra i quali spicca la Biennale di arte contemporanea, giunta quest'anno alla 15ª edizione. Tutto ciò quasi oscurando il Louvre Abu Dhabi progettato da Jean Nouvel e inaugurato nel 2017.

Thenjiwe Niki Nkosi, various works from «Heroes», 2012–ongoing. Private collections. Installation view: Sharjah Biennial 15, Sharjah Art Museum, 2023. Image courtesy of Sharjah Art Foundation. Photo: Shanavas Jamaluddin

Ispirata alle pratiche curatorliali di Enwezor

Sharjah Biennal 15, inaugurata lo scorso 7 febbraio, con un ricco programma di conferenze, performances, lectures, talk e film screening che si protrarrà sino al prossimo 11 giugno, presenta i lavori di più di 150 artisti, in gran parte provenienti dai Paesi a cavallo e a sud del Tropico del Cancro (non è presente nessun artista italiano). Sono esposte nelle varie sedi espositive dislocate a Sharjah City e Al Hamriyah sulla costa ovest dell'Emirato, Al Dhaid all'interno, Kalba e Khorfakkan sulla costa est, più di 300 opere di cui oltre 70 commissionate dalla Biennale, ad attestare l'impegno e la disponibilità economica profusi dalla Sharjah Art Foundation.Negli intenti curatoriali della sua direttrice, la sceicca Hoor Al Qasimi, questa edizione della Biennale di Sharjah vuole rappresentare il punto di arrivo di un lavoro: “di costruzione di relazioni e conversazioni che si svolgono da oltre tre decenni, sia dentro che fuori Sharjah, deregionalizzando il nostro contesto locale attraverso la rappresentazione postcoloniale del Sud del mondo.” Hoor Al Qasimi esplicitamente guarda e riconduce la sua linea curatoriale al pensiero di Okwui Enwezor, partendo dall'edizione di Documenta 11 del 2002 curata, appunto, dal critico e intellettuale nigeriano scomparso nel 2019. In particolare, intitolando la Biennale di Sharjah “Thinking Historically in The Present”, Hoor Al Qasimi riconosce a Enwezor la consapevole necessità di avere un profondo approccio storico nel guardare al contemporaneo - pensare storicamente nel presente -, e la contestuale necessità di delocalizzare l'arte dai consueti luoghi di produzione e consumo, di favorire la sperimentazione e l'impatto sociale che l'arte può avere portandola in contesti inusuali, quali ad esempio: “strutture civiche esistenti, dai cartelloni pubblicitari alle fermate degli autobus”, o come il vecchio mercato orto-frutticolo Old Al Jubail di Sharjah, l'ex-tribunale di Khorfakkan, l'Ice Factory e il Kindergarten di Kalba. Hoor Al Qasimi parte dunque dal modello curatoriale di Enwezor: “per riconsiderare la possibilità che Sharjah sia parte di un nuovo global modern, un centro non occidentale per la circolazione di persone e idee, un'alternativa al pensiero istituzionale radicato”.

Doris Salcedo, «Uprooted», 2020-2022. 804 dead trees and steel; 3000 x 650 x 500 cm. Courtesy ofthe artist. Photo:Juan Castro Photoholic

La decolonizzazione

In tale contesto è fondamentale il concetto di “decolonizzazione”, in particolare per gli artisti del Sud del mondo cui la Biennale riserva un'attenzione prioritaria, con l'obiettivo di trasformare Sharjah in una sorta di piattaforma e centro per la produzione, conoscenza e diffusione di quelle pratiche artistiche postcoloniali altrimenti confinate nell'emisfero meridionale. Se l'affermazione di una propria identità storica e culturale è dunque un tratto comune a molte delle opere presenti, alle volte anche in forma di manifesti politici, è altrettanto vero che una declinazione del postcolonialismo è rappresentata dai flussi migratori causati dai periodi di transizione caratteristici dei Paesi che si affrancano dal modello occidentale a lungo subito. Di questi, va riconosciuto, la Biennale di Sharjah offre diverse interpretazioni con ragionato coraggio e trasparenza, essendo uno dei luoghi dove la forza lavoro è di fatto quasi totalmente composta da emigrati.