A caccia di ingegneri e venditori poliglotti di Gi.M.

2' di lettura

«Negli ultimi anni la scuola ha fatto passi da gigante: da noi arrivano per l’apprendistato, o per periodi di stage curriculari previsti dal percorso di studi, ragazzi molto preparati e motivati». È una voce fuori dal coro quella di Emanuela Scavolini, responsabile Risorse umane per il gruppo marchigiano che produce i marchi Scavolini (591 dipendenti) ed Ernestomeda (114). «Ovviamente noi non ci aspettiamo che studenti appena usciti dalle scuole o dagli Its possano conoscere i programmi che utilizziamo in azienda o sappiano fare i nostri prodotti - aggiunge –. Ma per noi la formazione interna non è un problema: siamo da sempre strutturati per farla, soprattutto per quanto riguarda l’uso dei macchinari più avanzati». Nell’ultimo anno il gruppo ha assunto una quindicina di giovani nel reparto produzione. «Sono svegli e imparano in fretta», osserva l’imprenditrice.

In Scavolini funziona così: chiunque faccia domanda per un posto di lavoro, ottiene un colloquio e questo ha permesso all’azienda di avere un enorme database da cui attingere all’occorrenza, ad esempio durante i picchi stagionali di produzione.

Piuttosto che i profili tecnici, la difficoltà è trovare persone preparate sotto il profilo commerciale e di marketing, che abbiano al tempo stesso una buona conoscenza delle lingue straniere e la voglia di andare in giro per il mondo a vendere i prodotti del gruppo, spiega Scavolini. Anche gli ingegneri sono merce rara: «La tecnologia che noi utilizziamo non è avanzata come quella delle imprese meccaniche, che sul nostro territorio sono numerose e perciò attraggono molti neolaureati». È importante perciò far conoscere l’azienda e renderla attrattiva per queste figure. Cosa che Scavolini fa da tempo, in collaborazione con diverse scuole della regione, da quelle professionali ai licei. Inoltre, assieme ad altre imprese marchigiane, capitanate da Cosmob, l’azienda è tra i soci fondatori dell’Its per il legno-arredo di Pesaro.