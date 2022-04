A caccia di occasioni tra i titoli high yield

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il segmento più interessante in questo momento è quello degli high yield, mentre chi preferisce optare per i titoli invetsment grade, dovrebbe puntare su scadenze brevi. Meglio evitare gli investimenti sul debito sovrano. Ecco in poche parole il pensiero che Eléonore Bunel, managing director, Lazard Frères Gestion, società che dalle sue origini nel 1848 è stata un consulente per governi, aziende e privati.

Nel comparto delle obbligazioni societarie ci sono interessanti opportunità d’investimento?

Le opportunità sono ancora numerose: si trovano in particolare nei segmenti high yield, ma anche...