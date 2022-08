«A caccia di relitti con il mio Pluto Negli abissi trovo glorie militari e danni ambientali»

Capacità e perseveranza. E forse un appuntamento programmato anche dal destino. Il percorso che ha portato Guido Gay all’incontro con la «Roma» parte da lontano, dal suo rapporto con il mare.

«È una cosa innata. Ho vissuto da bambino in Liguria, mio padre era chimico e lavorava alla Acna di Cengio. Ci andavamo, al mare, ma a me l’acqua è sempre piaciuta, mi ha sempre affascinato: nel giardino avevo scavato un fosso, l’avevo riempito d’acqua e ci avevo messo dentro il mastello dove mia madre faceva il bucato, per galleggiare e per navigare».

Molto importante si è rivelato il periodo trascorso in Argentina. «Dopo la guerra mio padre si è trovato male con il lavoro. Si fece una nomea di simpatie di sinistra, che all’epoca erano considerate quasi un delitto. Siamo nel 1950, lo trasferirono, mio padre era un tecnico, non era accettabile per lui andare a Milano in un ufficio, quindi si licenziò. Cercò allora di mettersi in proprio, ma anche lì ci furono problemi. Decise quindi di tagliare i ponti e di andare in Argentina con tutta la famiglia. Questa parentesi ebbe su di me un’influenza notevole, dai 13 ai 18 anni. Le materie scientifiche erano abbastanza ben fatte nella scuola argentina. Mi interessavano, e le ho assimilate».

Al rientro in Italia il Politecnico di Torino e di Milano, poi lo sbarco nel mondo del lavoro. «Mi sono sempre occupato di elettronica, che una volta si chiamava radiotecnica. Fin dall’Argentina ho “pasticciato” con queste cose. Il lavoro l’ho trovato in una società che costruiva strumenti scientifici: regolatori di temperatura, a metà degli anni 60. Riuscii a costruire un misuratore di acidità innovativo, a transistor anziché a valvole, lo brevettai, però il padrone della ditta era anziano, il commerciale se ne stava sempre in ufficio, per cui il mio periodo da lavoratore dipendente durò solo 8 mesi. Mi impiegai come consulente presso l’Amplifon. Poi mi misi in proprio, a fare i miei strumenti di misura».

In parallelo cresceva la passione per le barche a vela. La prima fu un semplice flying junior. Poi iniziò una sequenza di scafi sempre più grandi. Il salto di qualità definitivo è stato il catamarano «Daedalus», progettato e costruito in proprio dall’ingegner Gay. Il «Daedalus» è nave appoggio, laboratorio-officina, base di partenza e ritorno del Pluto che va a scrutare i fondali, casa dell’ingegnere-inventore che solca i mari del mondo. Una barca che ha un ruolo decisivo nella ricerca dei relitti. Il «Daedalus» dispone infatti di posizionamento dinamico, un sistema computerizzato collegato alle eliche che permette all’imbarcazione di stare ferma in un punto, senza ancorarsi, durante un’ispezione dei fondali. Il robot Pluto, alimentato a batteria, non riceve corrente dalla barca, quindi il cavo che lo collega in superficie è sottile e permette maggiore manovrabilità negli abissi.