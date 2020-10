A Cagliari torna il Festival Bianco e nero La kermesse, nonostante il complesso periodo legato all’emergenza coronavirus, propone un calendario ricco di eventi, a partire dalla mostra dedicata al pittore sardo Ermanno Leinardi

(Adobe Stock)

La kermesse, nonostante il complesso periodo legato all’emergenza coronavirus, propone un calendario ricco di eventi, a partire dalla mostra dedicata al pittore sardo Ermanno Leinardi

3' di lettura

Arte, ambiente e cultura. A Cagliari dal 29 ottobre al 30 dicembre si svolgerà il Festival Bianco e Nero, giunto alla quinta edizione. La kermesse, nonostante il complesso periodo legato all’emergenza coronavirus, propone un calendario ricco di eventi. A partire dalla mostra antologica “Visioni concrete (1954-2004)” di Ermanno Leinardi, pittore sardo, operatore culturale e grande protagonista dell'arte concreta in Europa, scomparso nel 2006 all'età di 73 anni. Il titolo “Visioni concrete” è rivolto intenzionalmente alle visioni, alle prospettive, agli scenari futuri di un'isola, la Sardegna, «che paga - spiega Maria Dolores Picciau, direttrice dalla manifestazione - gli effetti drammatici del lockdown, e di come, nonostante la pandemia da Covid-19 sia ancora presente e con dati preoccupanti, cerchi di risollevarsi».

Una mostra dedicata a Ermanno Leinardi

L'esposizione, curata dalla storica dell'arte Maria Dolores Picciau e fortemente voluta dagli eredi dell'artista - Raul, Viviana, Tiziana e Monica Leinardi - sarà visitabile fino al 15 novembre, accompagnata da un documentario sulla figura di Leinardi, curato dal regista Antonello Carboni. Il percorso dalle origini figurative sino alle prove su tele di grandi dimensioni, comprende le opere che l'artista ha realizzato dal 1954 al 2004 e un ritratto del 1978 firmato da Maria Lai. Opere che dal 1° dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 verranno esposte anche negli spazi dell'aeroporto di Cagliari -Elmas, ad Oristano, Sassari e Roma.

Leinardi realizzò un museo a Calasetta

Il 6 novembre conferenza online in collegamento con la Sala Cannoniera Centro comunale d'arte e cultura Il Ghetto su Ermanno Leinardi e il movimento concreto europeo. I rapporti tra l'artista sardo e le Avanguardie storiche (di cui Leinardi è stato il promotore) sarà il tema al centro del dibattito a cui parteciperà anche il figlio di Leinardi, Raul. La figura del pittore sarà ricordata anche per la realizzazione nel 2000 di un museo dell'arte concreta in una cittadina a vocazione marina come Calasetta, con l'idea di far partire il rilancio culturale dell'isola da questo territorio, nonostante le lungaggini e difficoltà burocratiche.

I danni dello tsunami coronavirus

Lo tsunami Coronavirus ha lasciato in Sardegna segni pesanti con il 46% delle attività produttive (52mila imprese, di cui 26mila artigianali) bloccate durante la chiusura della scorsa primavera e 126mila persone rimaste a casa. I dati relativi al periodo aprile-giugno 2020 sono ancora più allarmanti con 66mila disoccupati e un crollo dell'80% delle assunzioni. L’isola sta provando a rialzarsi e la manifestazione sarà l'occasione per fare il punto della situazione insieme ai protagonisti del mondo della politica, dei settori produttivi e sindacali, della cultura, del turismo e dell'economia. Si cercherà di dare risposte concrete e operative per un rilancio della Sardegna e del capoluogo Cagliari, a partire dal turismo. Il 7 novembre appuntamento con la Conferenza “Prove di volo”, online causa Covid, con esperti dell'industria culturale, dell'informazione, della politica, dei circoli dei sardi in Italia e nel mondo che si incontreranno virtualmente per parlare di strategie di sviluppo per la Sardegna a partire dalle ricchezze del territorio.

Dagli studenti un piatto dedicato a Cagliari

Dal 29 novembre al 30 dicembre gli studenti dell'Istituto alberghiero Gramsci dovranno dar vita a un piatto dedicato alla città di Cagliari, mentre gli alunni dell'Istituto De Sanctis Deledda dopo aver prodotto uno studio sulle ricchezze monumentali e culturali dei borghi sardi saranno coinvolti nella realizzazione di campagne di comunicazione social, con post dedicati alla promozione turistica di Cagliari. I ragazzi saranno impegnati anche nella produzione di un documentario e di un volume sulla figura di Ermanno Leinardi, oltre che di alcuni cortometraggi sulla storia dei borghi San Sperate, Sadali, Carloforte, Bosa, Paulilatino, Cabras, Nora, Sant'Antioco, Barumini, Iglesias, Masua, Montevecchio, Fluminimaggiore. A chiudere il Festival Bianco e Nero, il 30 dicembre, sarà il dibattito sul museo all'aperto per Cagliari, progetto ideato dalla giornalista e storica dell'arte Maria Dolores Picciau, e che nel 2016 ha visto l'inserimento di sculture-installazioni in alcune aree verdi del capoluogo sardo. Poi la presentazione dei lavori finali e la premiazione del contest.