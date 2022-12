A Calle de Moratin per il fashion e design shopping

Non soltanto reminiscenze letterarie, bensì anche shopping e food caratterizzano il Barrio de La Letras, in particolare nel triangolo Calle de Moratin, Calle Lope de Vega e Calle Cervantes: Alimentacion Quiroga è una bottega gastronomica dove si può assaggiare jamon superbo così come Vinos y Quesos Casa Gonzalez, mentre Taverna casa Alberto sta lì dal 1824, Los Chanquetes è altrettanto tradizionale. Noc Noc è un fashion store di moda per gli abiti, Real Fabbrica española per gli oggetti da casa.

