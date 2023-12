A Campari va di traverso il cognac e scivola in Borsa, ma analisti sono ottimisti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scivolone per Davide Campari a Piazza Affari all'indomani dell'annuncio, a mercati chiusi, dell'avvio di trattative in esclusiva con Beam Suntory per acquisire il 100% di Beam Holding France, che detiene il 100% di Courvoisier, proprietario di Courvoisier, tra le prime quattro case storiche di premium cognac. Il titolo, che nelle prime battute era arrivato a cedere il 5,6%, ha poi ridotto i cali, restando comunque in coda al FTSE MIB.

L'accordo con Courvoisier, il cui perfezionamento è previsto nel 2024, «ha un senso strategico per Campari in termini di marchi, posizionamento premium e distribuzione. Non è a buon mercato, ma ha un forte potenziale di crescita all'interno del gruppo», sottolineano gli esperti di Banca Akros. Il prezzo fisso di acquisto è pari a 1,2 miliardi di dollari, in assenza di cassa o debito finanziario. Oltre a questo, è previsto un pagamento aggiuntivo di massimo 0,12 milioni di dollari pagabile nel 2029 sulla base del raggiungimento di obiettivi di vendite nette realizzate nell’esercizio 2028. Il corrispettivo enterprise value è pari a 1,32 miliardi di dollari, pari a un multiplo di circa 17 volte il margine di contribuzione per l’esercizio 2022.

Loading...

Per la società si tratta della più importante operazione di sempre, come ha sottolineato il deputy Ceo Matteo Fantacchiotti, e di «un'opportunità unica e rara di espandere il nostro portafoglio di premium spirit e la nostra offerta di premium spirit e cognac», come ha spiegato il Ceo Bob Kunze-Concewitz. Per gli analisti di Equita, è «una importante opportunità strategica» e con «un forte razionale strategico», in quanto, con questa operazione, «Campari rafforza il proprio portafoglio con un brand premium, aumentando l’esposizione al mercato americano e aprendo un’importante opportunità di sviluppo nel medio-termine in Asia». Il gruppo milanese «entra nella categoria del cognac che, con un’incidenza pari all’8% delle vendite pro-forma 2022, rappresenterà il quarto pilastro della crescita del gruppo, insieme ad Aperitivi (36%), Tequila (8%) e Bourbon (8%)». Anche le prospettive di Courvoisier sono positive: «In via preliminare assumiamo che entro il 2027 Courvoisier possa rivedere fatturato e margini del 2022 (maggiore gross margin compensato da maggiori costi di A&P e vendita), per poi beneficiare di ulteriore crescita e miglioramento del gross margin», sottolinea Equita, secondo cui «l’operazione conferma la capacità del gruppo di cogliere importanti opportunità strategiche a prezzi ragionevoli, anche se con impatto sulla valutazione sostanzialmente neutrale e un profilo di indebitamento più elevato».