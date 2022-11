A Campiglio e Pinzolo tra lusso, natura e life style

Esordio di stagione il 26 novembre anche per Madonna di Campiglio da poco inserita tra i Territori di Eccellenza della Fondazione Altagamma a riprova della singolarità della sua offerta turistica e Hotel cinque stelle, tre ristoranti stellati Michelin e diversi luoghi gourmet attendono i palati più esigenti per un’esperienza gastronomica all’insegna dell’eccellenza. L'apertura dei collegamenti con Pinzolo e Folgarida Marilleva è invece prevista a partire dal 3 dicembre 2022. Il più grande comprensorio del Trentino accoglierà gli appassionati con 156 km di piste perfette, grazie agli efficienti impianti di innevamento programmato, all'abbassamento delle temperature e al meteo finalmente invernale. Tra le novità di stagione, il rifugio Boch rinnovato in stile baita chic e la pista Genziana radicalmente trasformata e allargata. Madonna di Campiglio è stata inoltre la prima destinazione sciistica ad introdurre, l'anno scorso, lo skipass dinamico : anche quest'anno sarà possibile scegliere i giorni a basso flusso di prenotazioni per pagare una tariffa ridotta e godere di una giornata di neve ideale su piste poco frequentate. Con la formula “Cinque su sette”, invece, si potranno alternare sci ad altre attività top, vivendo esperienze nel territorio: romantiche passeggiate al chiaro di luna, cene in rifugio, mindfullness e wellness nella natura e perfino notti in igloo Tra le prime nell'area Dolomiti del Brenta scommette sulla vendita di skipass dinamico e online: prima si acquista più si risparmia (fino al 20% in meno) e, quanto allo stagionale, confermato lo Starpass una sorta di pay per use a tariffe comunque agevolate che diventa gratuito al raggiungimento di soglie predeterminate. Non passa in secondo piano l'attenzione all'ambiente e alla sostenibilità: Le Funivie di Pinzolo hanno ottenuto la certificazione di sostenibilità integrata “SI Rating” di ARB SBpA. Per gli amanti delle competizioni sportive il primo grande appuntamento è il 22 dicembre con 3Tre, leggendario slalom di Coppa del Mondo di sci inserito nel circuito FIS, teatro delle imprese di campioni come Stenmark, Thoeni, Edalini, Tomba, Rocca e numerosi altri.

