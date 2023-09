A Caos nella casa di Pirandello tra pini e parole

Tornare a Caos per salutare Luigi Pirandello nella sua casa agrigentina è un atto di rispetto dovuto alla letteratura italiana. Oggi è ricca di pannelli descrittivi, contributi video e orali che aiutano a riprendere confidenza con lo scrittore Nobel per la letteratura . E' ameno intraprendere la passeggiata bucolica che conduce alla sua tomba tra gli ulivi e il mare. L'ispirante pino o meglio il suo tronco originale è stato conservato. Lo si raggiunge tenendo bene a mente le parole di Pirandello impresse sulla parete del soggiorno in merito alle tante maschere e i pochi volti che si incontrano, purtroppo, nel viaggio che si chiama vita.

