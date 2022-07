A Capalbio la spiaggia dell'intellighenzia e delle gite a cavallo

E' sempre stata considerata la spiaggia dell'intellighenzia, il lido dove tutti tengono un libro in mano. In realtà sulla sabbia di Capalbio si va per godere di uno scenario marino caratterizzato dalla macchia mediterranea, dalla vicinanza con Orbetello e la sua laguna, per poter nuotare in un'acqua pulita e leggermente nervosa dove rinfrescarsi dopo una galoppata nella Maremma insieme ai cow boy locali. Il litorale è lungo circa dodici chilometri, sino al promontorio di Ansedonia.



