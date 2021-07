A Capraia i fondali regalano avventure con gli abitanti più profondi del mare

Nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano, le possibilità di immersione sono tante e sempre emozionanti. Tra gli hotspot, sicuramente c'è Capraia e in particolare quella che viene chiamata la Baia dei Porcili. Lì davanti, infatti, è immerso lo Scoglione: poco oltre, in mare aperto, ecco aprirsi canyon e terrazze che lambiscono una profondità anche di quaranta metri, dove la presenza di pesci pelagici è costante, soprattutto salpe, saraghi, nudibranchi. Anche Punta Civitata, Punta Zenobito e la Secca del Turco regalano momenti liquidi indimenticabili: poi come premio si sta a galla pigri e soddisfatti in quella Cala Rossa che in pratica è un piccolo cratere vulcanico.

7/11 9/11 Menu