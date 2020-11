A Caravaggio Kilometro verde: polo sostenibile da 200 milioni

La logistica in Italia non ragiona per regioni, ma per macroaree, dicono gli esperti. «L’area principale in Lombardia è la macroarea milanese, che però non comprende solo territorio lombardo - dicono da Gazeley -. Di fatto confina a nord con la Svizzera, a ovest con l’area di Novara-Vercelli, a sud con Piacenza-Tortona e a est appunto con Bergamo».

La macroarea milanese ha uno stock di 13 milioni di metri quadrati di grado A. Con grado A si intende stock moderno, prodotto costruito dalla fine degli anni 90 ai primi 2000, quando hanno iniziato ad arrivare in Italia le grandi aziende internazionali, che danno agli immobili uno standard appunto internazionale: altezza 10-12 metri, baie di carico e così via. Tutto ciò che è stato costruito prima è di grado B o inferiore, proprio perché non si conosceva lo standard internazionale.

Le location hub della macroarea milanese sono la zona di Piacenza e dintorni, Tortona e dintorni, Novara e dintorni e ad est i parchi logistici strutturati nella nuova zona vicino alla Brebemi, tra Milano e Bergamo.

Il resto del mercato della Lombardia ha pochi parchi logistici organizzati. Gli unici parchi sono lungo la binasca, nel basso pavese (Broni-Stradella), Arese/Lainate a nord, zona est vicino a Linate e dalle parti di Settala/Vignate e dintorni.

La gran parte dello stock esistente è costituito da immobili stand alone in generale in Lombardia. La causa è la carenza di aree a sufficienza, o di iniziative private di operatori internazionali che mettessero insieme più richieste.