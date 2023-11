A Carezza e Obereggen tra cabinovie cabriolet e turismo (veramente) sostenibile

Il suo fiore all’occhiello è la prima (e finora unica) cabinovia con tetto panoramico dell’Alto Adige, che porta gli sciatori ai piedi (letteralmente) del Catinaccio. Il comprensorio di Carezza ha però un altro jolly da giocare: da anni lavora all’idea di un turismo che possa rispettare l’ambiente e per questo ha aderito alla rete “Turn to zero” per il rilevamento costante dell’impronta di CO2, con l’obiettivo di diminuire i consumi di energia e le emissioni nocive anno dopo anno. La sostenibilità è un obiettivo dell’altra località di punta della Val D’Ega per l’inverno, ovvero sia Obereggen, che dal 2004 ricorre al teleriscaldamento a biomassa (risparmiando annualmente 500.000 litri di gasolio) e alla geotermia in luoghi simbolo come il Rifugio Oberholz. Tra le iniziative green che interessano direttamente c’è la Guest Pass Val d’Ega, che consente di viaggiare gratuitamente, partendo da qualsiasi località dell’area, per raggiungere tutte le stazioni a valle. A garantire il divertimento sugli sci e le tavole sono quindi i 30 impianti di risalita (18 a Obereggen e 12 a Carezza) che servono circa un centinaio di km di piste di varia difficoltà con la chicca del Laurins Lounge, il rifugio con terrazza panoramica più alto (2.337 metri) di tutto il Sud Tirolo. E poi slittino (tre piste a disposizione fra le due località), escursioni nei boschi con le ciaspole e la magia del lago di Carezza completamente imbiancato. Per chi sceglie le vacanze da queste parti è d’obbligo segnarsi una data: fino al 23 dicembre è valida la promozione che abbina a un soggiorno di 4 notti in camera doppia in hotel 3 stelle lo sconto sullo skipass e condizioni speciali per la scuola di sci e il noleggio dell’attrezzatura. Si parte da 550 euro a persona in mezza pensione e interessa tutte le strutture ricettive aderenti all’iniziativa nei comprensori Dolomiti Superski aperti nel periodo indicato.

