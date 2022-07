A Casa del Nobel Grazia Deledda tra i vicoli della bella Nuoro

Nella casa natale dell'unica donna italiana Premio Nobel per la letteratura è sempre emozionante andare perché Grazia Deledda è cresciuta nel centro storico di Nuoro e dalla finestra della sua camera da letto e di scrittura ancora fa capolino il Monte Ortobene. Si trova a pochi passi dal culmine della salita di Corso Garibaldi sul quale affacciano boutique e caffè antichi come il Tettamanzi dai soffitti affrescati e contemporanei come il Bar Nuovo. Le poesie di Sebastiano Satta sono scritte sulle facciate delle case. E poi ecco la dimora di Grazia dove vedere da vicino la medaglia ricevuta a Stoccolma, ed entrare nella cucina e magazzino in cui i cibi sono freschi come se Deledda dovesse rientrare da un istante all'altro.

1/7 3/7 Menu