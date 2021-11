A Castello Sgr i 17 fondi di Sorgente da un miliardo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I fondi di Sorgente passano a Castello Sgr. Secondo indiscrezioni si sarebbe chiusa nelle ultime ore l’acquisizione del ramo d’azienda della società di Valter Mainetti da parte del gruppo di gestione guidato dall’amministratore delegato Giampiero Schiavo, che si arricchisce così di ulteriori 17 fondi immobiliari per un valore di circa un miliardo di euro di asset under management.

Grazie a questa operazione Castello Sgr - che nel giugno 2020 è passata al fondo americano Oaktree (proprietario dell’82%) - consolida la propria posizione in particolare nei segmenti della gestione di fondi non performing e dell’hospitality. Tra gli asset del mondo alberghiero che passano a Castello - gestore tra l’altro delle strutture Italian hospitality collection come Fonteverde, Grotta Giusta e Chia Laguna per citarne alcune - ci sono il Grand albergo delle Nazioni di Bari, l’hotel dei Borgia a Roma, dietro via Nazionale, gli alberghi Capannelle e Aurelia Antica, sempre nella capitale, e un villaggio in Puglia.

La società gestisce ora complessivamente circa 65 fondi tra immobiliari e di credito. Dei fondi acquisiti alcuni verranno ristrutturati. Così come in passato è stato fatto per Serenissima e Valore Reale.

In generale bisognerà pensare al rilancio delle attività che sono rimaste nel freezer per il commissariamento di Sorgente Sgr.

Con questa operazione Castello aprirà una filiale romana, per iniziare con 17 persone, con l’obiettivo sia di sviluppare in loco l’attività di asset management relativa al portafoglio in gestione sia per implementare i servizi di investimento a supporto dei principali investitori istituzionali e dell’amministrazione pubblica.