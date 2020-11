A Catania la Coca Cola è autosufficiente: produce da sola l’elettricità di cui ha bisogno Nello stabilimento della Sigeb, che produce, imbottiglia e distribuisce le bibite del marchio, è stato installato innovativo impianto di trigenerazione di Redazione Economia

Nello stabilimento della Sigeb, che produce, imbottiglia e distribuisce le bibite del marchio, è stato installato innovativo impianto di trigenerazione

2' di lettura

Un innovato impianto di trigenerazione in grado di produrre in maniera autonoma energia elettrica, vapore ed acqua refrigerata ed evitare l'emissione di 1.084 tonnellate di CO2 in atmosfera: una cifra equivalente alla quantità di anidride carbonica assorbita da 81.300 alberi in un anno, pari ad un bosco grande come 101 campi da calcio. La soluzione tecnologica è realizzata dalla AB di Orzinuovi, in provincia di Brescia, mentre ad applicarla sul campo è la catanese Sigeb, che da oltre cinquant'anni produce, imbottiglia e distribuisce le bibite del marchio Coca Cola in un impianto produttivo che in Sicilia impiega 350 persone.

Sigeb da tempo ha scommesso sulla sostenibilità produttiva, dai progetti di gestione responsabile dell'acqua responsabile al il riciclo dei prodotti. Ora la strategia dell’azienda si arricchisce di un nuovo tassello, che è anche una fonte di risparmio economico: a partire dal secondo anno di vita del sistema di trigenerazione di AB la Sigeb andrà a risparmiare 390mila euro all'anno. A gennaio l’azienda catanese aveva paventato 140 esuberi e il trasferimento di una parte della produzione in Albania per l’arrivo della Sugar tax, il cui costo avrebbe pesato troppo sui conti dell’impresa. Poi, per fortuna, l’emergenza Covid ha bloccato per decreto l’arrivo del nuovo balzello e la proprietà ha sospeso ogni manovra di riduzione occupazionale.

Loading...

Dopo essersi concentrata sugli impinati di cogenerazione, ora la bresciana AB ha potenziato l'impegno nell'ambito dei biocombustibili grazie alla messa a punto di sistemi per la purificazione e la liquefazione del biometano. La scelta green di AB ha portato anche ad intraprendere nuove strade, a cominciare dal trattamento delle emissioni in atmosfera, con l'acquisizione strategica di un'azienda specializzata nella progettazione, costruzione e installazione di impianti per l'abbattimento degli inquinanti.